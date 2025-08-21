Шефката на КС Павлина Панова обсъди с посланичката на Германия голям правен форум

Председателят на Конституционния съд Павлина Панова се срещна с посланика на Федерална република Германия Н. Пр. Ирене Мария Планк, съобщиха от КС.

По време на разговора е обсъдена активната международна дейност на Конституционния съд на България. Акценти в разговора бяха предстоящата международна конференция на юрисдикциите на 21 държави членки на ЕС, „EUnited in diversity" III („Единни в многообразието"), която ще се проведе за пръв път в София от 3 до 5 септември, както и подготовката на бъдещата визита на Федералния конституционен съд на Германия у нас в края на ноември.

Разменени бяха и мнения относно практиката на конституционните съдилища.

В срещата участваха още пълномощен министър, заместник-посланик д-р Фредерик Ханке и Димитър Станишев, отдел „Политика и протокол" в Посолството. От българска страна участие взеха конституционният съдия проф. Сашо Пенов и главният секретар на Конституционния съд Валентин Георгиев.