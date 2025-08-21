ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

По разпореждане на Сарафов делото за прегазените с...

Времето София 34° / 33°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21150575 www.24chasa.bg

Шефката на КС Павлина Панова обсъди с посланичката на Германия голям правен форум

1512
Павлина Панова и посланичката на Германия Н. Пр. Ирене Мария Планк

Председателят на Конституционния съд Павлина Панова се срещна с посланика на Федерална република Германия Н. Пр. Ирене Мария Планк, съобщиха от КС.

По време на разговора е обсъдена активната международна дейност на Конституционния съд на България. Акценти в разговора бяха предстоящата международна конференция на юрисдикциите на 21 държави членки на ЕС, „EUnited in diversity" III („Единни в многообразието"), която ще се проведе за пръв път в София от 3 до 5 септември, както и подготовката на бъдещата визита на Федералния конституционен съд на Германия у нас в края на ноември.

Разменени бяха и мнения относно практиката на конституционните съдилища.
В срещата участваха още пълномощен министър, заместник-посланик д-р Фредерик Ханке и Димитър Станишев, отдел „Политика и протокол" в Посолството. От българска страна участие взеха конституционният съдия проф. Сашо Пенов и главният секретар на Конституционния съд Валентин Георгиев.

Павлина Панова и посланичката на Германия Н. Пр. Ирене Мария Планк

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)