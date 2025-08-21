Срещу 5 бона пуснаха капитана от парасейлинга в Несебър, останалите двама остават в ареста

Бургаският окръжен съд пусна срещу 5 бона гаранция капитана на парасейлинга Христо Раев, и стави в ареста за постоянно другите двама задържани за смъртта на 8-годишната дете от Разлог.

И тримата изразиха пред съда съжаления за случилото се.

Управителят на атракциона Петко Стефанов, който се оказа само касиер, капитана Христо Раев и морякът Камен Танев бяха привлечени към наказателна отговорност по чл. 123 ал. 1 от НК за причиняване на смърт поради немарливост или незнание, по който се предвижда наказание от 1 до 6 години. И тримата са с едно и също обвинение, но се явиха в съда с различни адвокати.

"За мен децата и семейството са свещени. Ако знаех, че има и най-малката нередност, нямаше да ги пусна да се качат. Съжалявам", заяви Петко Стефанов и поиска освобождаване с "подписка"..

"Съжалявам много", промълви само морякът Камен Танев, за когото адвокатът му поиска домашен арест. Съболезнования поднесе и капитанът Христо Раев.

Според прокурора по делото Сузана Койнова за вината на тримата има събрани достатъчно доказателства. И приложи нови в лаптоп със записи на случилото се при фаталния парасейлинг. Медиите не бяха запознати с тях, но се предполага, че са показвали самия полет на детето от 50 метра във водата, при който загина. Кой го е заснел обаче остана загадка.

Според прокурор Конова парасейлингът е дейност, която изисква голямо внимание и контрол, което е липсвало при тримата задържани. Това в комбинация с обвиненията давало достатъчно основания на арестуваните да се укрият, заради което им бе поискан постоянен арест.

"Рaботим по всички версии, разследването е в много начален етап, предстои изготвянето на експертиза. Считам, че съгласно събраните доказателствени материали по делото налагат най-тежката мярка -задържане под стража", заяви прокурор Койнова.

Според защитата на тримата обаче за организационните и административни дейности отговаря управителят на фирмата, а не капатана, касиера и моряка.

В съда се разбра, че инструктаж преди полета, който е задължителен според наредбата, не е правен на майката и детето, а той не е задължение, нито на моряка, нито на капитана, нито на касиера. Според защитата, ако има износена екипировка, вината за това е на управителя на фирмата, а не тях.