Локализираха пожара в Сливница

Пожарът в Сливница е локализиран, скоро ще бъде напълно изгасен, каза пред журналисти старши комисар Георги Иванов от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) – София.

Ситуацията е изцяло под контрол. Хората в Сливница, които живеят в района, не бива да са притеснени, пожарът е локализиран. Общо шест екипа работят на място. Пожарът е локализиран, но не е погасен изцяло. В момента екипите са на място, работят по целия периметър на пожара, за да сме сигурни, че няма да има разпространение. Съдействие оказаха и пет цистерни от Община Сливница, както и три броя тежка техника от бетонов център, много помогнаха в локализирането на пожара, коментира старши комисар Иванов.

На място работят, освен 25 пожарникари, и около 60 доброволци от Сливница. Те веднага се притекоха след сигнала за опасност и се включиха активно съвместно с колегите в локализирането на пожара, каза той. Имаше застрашени около 10-15 къщи, които бяха буквално до гората, каза още старши комисар Иванов.

Най-вече вятърът ни притеснява в момента, но мисля, че съвсем скоро пожарът ще бъде и напълно изгасен. За през нощта ще бъдат оставени минимум два автомобила тук и горски служители. Ще наблюдават и при рискова ситуация веднага ще действаме, заяви старши комисар Иванов. Той обясни, че на този етап причината за пожара не е ясна. Компетентните органи най-вероятно ще изнесат информация, добави старши комисар Иванов, предаде БТА.

Добрата синхронизация между институциите отново е налице, каза областният управител на София област Силвия Арнаутска.

По-рано днес беше активирана системата BG-Alert заради пожара в Сливница.