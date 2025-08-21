Заловиха двама куриери, отмъкнали от пенсионерки в Хисаря и Пловдив огромни суми

Жителката на курортния град се разделила с 46 хиляди лева, а пловдивчанката – с 5000 лева, 11 600 канадски долара и 4700 британски лири

У единия парите били намерени, а другият оставил малка част за себе си като комисионна

Двама куриери, единият от които сириец, са задържани след крупни измами на пенсионерки от Пловдив и Хисаря, съобщава полицията. И в двата случая потърпевшите са над 70-годишна възраст, въведени в заблуда по класическия сценарий за съдействие на полицията при залавяне на телефонни измамници.

В неделя в мрежите на извършителите попаднала жителка на Хисаря, която след разговор с мним служител на МВР предала сумата от 46 хиляди лева на непознат, дошъл пред дома й. Три дни по-късно усилените оперативни и издирвателни действия насочили разследващите към 75-годишния куриер, а при задържането му е намерена и иззета малка част от парите, които той си бил отделил като комисионна.

Друга жена на 79 години от Пловдив пък била завлечена от сириец с шведско гражданство, на когото хвърлила през терасата си в квартал "Гагарин" пакет с над 5000 лева, 11 600 канадски долара и 4700 британски лири. В резултат на създадената незабавна организация още същия ден в полицейския арест бил отведен 63-годишният мъж, влязъл в ролята на посредник в телефонната измама, а от него е иззето съдържанието на пакета.

Прокуратурата е повдигнала обвинение на сириеца с шведско гражданство и го е задържала за 72 часа.