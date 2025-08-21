ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Индийският външен министър отговори на САЩ: Не ние...

Времето София 34° / 34°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21150994 www.24chasa.bg

Задържаха 82-годишен мъж за проявена жестокост към куче

2076
Куче СНИМКА: Pixabay

Мъж от ловешкото село Лесидрен е задържан за проявена жестокост към куче, съобщават от МВР.

Полицейските действия са в резултат от разпространени кадри, на които се вижда как 82-годишен проявява жестокост към животното и му причинява тежко увреждане.

Незабавно към мястото са изпратени полицейски служители, които са извършили оглед. Кучето е живо и му се оказва ветеринарна помощ.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 325б, ал. 1 в РУ - Угърчин и е под надзора на Районната прокуратура в Ловеч.

Работата по случая продължава.

Куче СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)