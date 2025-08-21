ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В атракциона, убил 8-годишния Иван, знаели, че кол...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21151048 www.24chasa.bg

14 млн. лв. за екипи на доброволните отряди, купуват дронове и лодки (Обзор)

1096
Министър Борислав Гуцанов обяви, че средствата ще отидат за екипировка на доброволците. СНИМКА: МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

14 млн. лв. ще предостави социалното министерство за екипировка за доброволците, които помагат в гасенето на пожари и в справянето с щетите от наводнения. Парите ще отидат към дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” за оборудване на доброволните отряди, покупка на дронове, лодки, защитно облекло и обучения спрямо нуждите им.

Това обяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.

В страната има 3500 доброволци, разпределени в 250 формирования, но повечето от тях нямат нужното оборудване. 114 души са участвали в акции извън страната миналата година.

Както “24 часа” писа, 2000 лв. струва само лятното облекло за горските пожари. Отделно са разходите за обучения, които стигат до 7000 лв., средствата за гориво, консумативи. За да помагат, някои доброволци минават и специализирани курсове, а този за парамедик например струва 4000 лв. Обучение на куче пък може да излезе между 2000 до 7000 лв.

“Вече започваме да мислим за следващия сезон и как тези средства да бъдат използвани максимално адекватно, каза директорът на “Пожарна безопасност и защита на населението” главен комисар Александър Джартов.

Министър Борислав Гуцанов обяви, че средствата ще отидат за екипировка на доброволците. СНИМКА: МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)