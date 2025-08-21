14 млн. лв. за екипи на доброволните отряди, купуват дронове и лодки (Обзор)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

14 млн. лв. ще предостави социалното министерство за екипировка за доброволците, които помагат в гасенето на пожари и в справянето с щетите от наводнения. Парите ще отидат към дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” за оборудване на доброволните отряди, покупка на дронове, лодки, защитно облекло и обучения спрямо нуждите им.

Това обяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.

В страната има 3500 доброволци, разпределени в 250 формирования, но повечето от тях нямат нужното оборудване. 114 души са участвали в акции извън страната миналата година.

Както “24 часа” писа, 2000 лв. струва само лятното облекло за горските пожари. Отделно са разходите за обучения, които стигат до 7000 лв., средствата за гориво, консумативи. За да помагат, някои доброволци минават и специализирани курсове, а този за парамедик например струва 4000 лв. Обучение на куче пък може да излезе между 2000 до 7000 лв.

“Вече започваме да мислим за следващия сезон и как тези средства да бъдат използвани максимално адекватно, каза директорът на “Пожарна безопасност и защита на населението” главен комисар Александър Джартов.