Индийският външен министър отговори на САЩ: Не ние...

Над 6000 ученици ще се явят на матурата по български език и литература от сесията август-септември

Матура Снимка: МОН

В 260 училища на 22 август ще се състои матурата по български език и литература от сесията август-септември, на която се очакват над 6000 ученици. 

Изпитът започва в 08:30 часа. Зрелостниците трябва да бъдат в училищата поне 30 минути по-рано, да носят документ за самоличност и служебните си бележки.

Тестът, който ще се генерира рано сутринта в МОН, се състои от 22 задачи с избираем отговор, 16 с кратък свободен отговор и две с разширен свободен отговор. Последният 41-ви въпрос включва писане на есе по зададена тема или интерпретативно съчинение върху една или няколко изучавани художествени творби.

Матурата проверява знанията и уменията по граматика, правопис, лексика, способност за създаване на текст, извличане на информация. На тази сесия полагат изпити младежи, които не са се явили на предишни или имат вече диплом за средно образование, но искат да си променят оценката, за да кандидатстват в университет.

Максималният брой точки от изпита е 100.

Резултатите ще бъдат обявени до 5 септември, съобщава БТА.

В понеделник, 25 август, също от 08:30 часа, ще се състои вторият задължителен изпит по предмети по избор на ученика, както и по професия. Изпити по 22 предмета ще има в 177 училища, а за придобиване на професионална квалификация - в 391 училища.

