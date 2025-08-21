Младеж слезе от колата на майка си във Варна и изчезна, полицията и близките му го търсят

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Полицията във Варна издирва непълнолетния Георги Диянов Чомаков, който е в неизвестност от три дни.

16-годишното момче напуснало автомобила на майка си в района на автогарата около 14:30 часа на 18 август и никой не го е виждал оттогава, съобщават от пресцентъра на полицията.

Той е на видима възраст 16-17 години, висок около 170 см., нормално телосложение, коса – кестенява, очи – кафяви.

Облечен е със сини къси дънки – дълги до коляното; черна тениска с бял джоб; маратонки – черни на цвят.

Носил е черна чанта, преметната през рамо, с жълт надпис „САТ".

В себе си няма документи за самоличност, телефон и парични средства.

Телефоните, на които може да се подава информация са ЕНН 112 или на номерата на всички полицейски управления в област Варна.