ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Индийският външен министър отговори на САЩ: Не ние...

Времето София 34° / 34°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21151122 www.24chasa.bg

Младеж слезе от колата на майка си във Варна и изчезна, полицията и близките му го търсят

Надежда Алексиева

[email protected]

2580

Полицията във Варна издирва непълнолетния Георги Диянов Чомаков, който е в неизвестност от три дни.
16-годишното момче напуснало автомобила на майка си в района на автогарата около 14:30 часа на 18 август и никой не го е виждал оттогава, съобщават от пресцентъра на полицията.

Той е на видима възраст 16-17 години, висок около 170 см., нормално телосложение, коса – кестенява, очи – кафяви.

Облечен е със сини къси дънки – дълги до коляното; черна тениска с бял джоб; маратонки – черни на цвят.
Носил е черна чанта, преметната през рамо, с жълт надпис „САТ".

В себе си няма документи за самоличност, телефон и парични средства.

Телефоните, на които може да се подава информация са ЕНН 112 или на номерата на всички полицейски управления в област Варна.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)