Глобяват мъж, запалил сухи треви и застрашил 6 къщи в Пловдивско

Горяха сухи треви СНИМКА: Pixabay

Мъж ще бъде глобен заради запалване на сухи треви и "изпускане" на огъня в Пловдивско.

Шест къщи са били застрашени от пожар в с. Ръжево Конаре, започнал от палене на сухи треви в дворно място. Това съобщи ст. комисар Васил Димов, директор на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН) в Пловдив. Няма пострадали хора.

Към момента огънят е локализиран, като три екипа доизгасяват единични огнища. Има една изгоряла изоставена стопанска постройка.

Установен е човек, който е палел в двора си суха растителност и е "изпуснал" огъня. Ще му бъда съставен акт и ще му бъде наложена глоба от 200 до 2000 лева, посочи Димов и допълни, че в пожароопасния сезон глобите са в по-високия диапазон.

Ако от държавното обвинение преценят, че има основания за носене на наказателна отговорност, има и текстове по Наказателния кодекс, каза още директорът на пловдивската пожарна, цитиран от БТА.

