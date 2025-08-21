Обвиняемият за смъртта на 77-годишна жена на пътя за Слънчев бряг остава в ареста

Обвиняемият за катастрофата край Ахелой, при която загина 77-годишна жена, остава в ареста.

Апелативен съд – Бургас потвърди мярката за неотклонение "задържане под стража" спрямо обвиняемия за катастрофата с мотопед на пътя Поморие – Несебър, при която загина възрастна жена, а съпругът ѝ беше тежко ранен, съобщиха от съда. Той е напуснал местопроизшествието, без да изпълни задължението си да остане и да окаже помощ на пострадалите, като е установен впоследствие чрез издирване, включително преглед на видеозаписи, проследяващи движението на автомобила му. При задържането му са констатирани действия от негова страна, с които е опитал да прикрие кървавите петна по автомобила си след катастрофата.

Според съобщението на МВР обвиняемият за пътнотранспортното произшествие е застигнал с автомобила си мотопед и по непредпазливост причинил смъртта на 77-годишна жена и причинил тежка телесна повреда на съпруга ѝ.

Фактът, че произшествието е настъпило в тъмната част на денонощието, на главен и интензивно натоварен пътен участък между две населени места, при което изоставянето на пострадалите върху пътното е изложило живота им на изключително висок риск от последващо прегазване от други превозни средства, завишава обективно обществената опасност на деянието, отбелязват в определението си апелативните съдии в Бургас. Определението им е окончателно, съобщава БТА.