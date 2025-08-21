Мъжът, врязал се в детска площадка и опитал да запали жена преди това, бил осъждан многократно

Мъжът, който се вряза в детска площадка, имал кавга с жена преди гонката с полицията. Той отправял заплахи срещу живота ѝ и дори я залял с течност и опитал да я запали. Освен това бил осъждан многократно, включително няколко пъти за управление на автомобил след употреба на алкохол. Това заяви на брифинг началникът на 1-РУ-СДВР комисар Иво Захариев.

По думите му, след получен сигнал на мястото е изпратен полицейски екип, който установява участниците в конфликта. Мъжът прави опит да избяга от органите на реда, като по време на бягството удря три паркирани автомобила, губи контрол над колата и се блъска в детска площадка. За щастие, на площадката не е имало деца, но очевидци потвърждават случилото се.

При задържането полицаите установяват, че водачът е в нетрезво състояние – пробата отчита 2,7 промила алкохол в кръвта. Срещу него са съставени актове за шофиране след употреба на алкохол, неподчинение на полицейско разпореждане и причиняване на пътнотранспортно произшествие. Отнети са му свидетелството за управление и регистрационните табели, а автомобилът е иззет по законов ред.

Преди намесата на полицията мъжът е отправял закани към жена, негова позната, като е успял да я залее с неизяснена засега течност и е направил опит да я подпали.