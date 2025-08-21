ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Почина Васил Кожухаров, гласът от множество култови филми и дублажи

Почина Васил Кожухаров СНИМКА: Pixabay

Почина Васил Кожухаров – добре познатият глас от десетки култови филми и дублажи, които белязаха епохата на VHS касетите. Тъжната новина съобщи в социалните мрежи актрисата Милена Живкова.

"Приятелите ни си тръгват - един по един...като есенни листа обрулени от силния вятър и клоните на дървото, започват да прозират, да се оголват, като беззъби кучета, но воят и мъката остават за нас! Тръгна си голям приятел, голям пич, голям мъж - все по- малко останаха, като че ли!

Васил Кожухаров - всеки разпознава този глас, всеки го е чувал от зората на видеокасетите с филми, той беше преводач, умееше да борави със словото - не само знаеше английски, но и боравеше до съвършенство с американския сленг, и с българският език!!

Ще ни липсваш, Васе! За нас, остават спомените, ще се видим в някой друг свят, а до тогава- Довиждане и лек път......", написа Милена Живкова.

