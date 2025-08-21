Бащата на Сияна: В Несебър хората се страхуват от родителите на Никола, който прегази хора с АТВ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Личния автомобил на Никола Бургазлиев, който прегази няколко човека с АТВ в Несебър е паркиран лично от него пред сградата на РПУ Несебър. Това се случва непосредствено преди инцидента. На служебния паркинг- за "началници". С мен се свързаха жители на Несебър, които твърдят, че в малкото населено място хората са уплашени и се страхуват от родителите на Никола. Страхуват се за бизнеса си и не само". Това написа във фейсбук профила си Николай Попов, бащата на загиналата в катастрофа с тир Сияна, като прикачи и снимки.

Съществуват и съмнения, че теста за наркотици на Никола е подменен, пише още той в публикацията.

Ето какво написа още той:

В малките населени места полицейски служители действат буквално като дерибеи. Колят и бесят.

Това се случва в чудесна симбиоза с престъпния свят.

За такива случаи чувам постоянно и в други малки населени места. Например в Смолян.

Крайно време е подобни дерибеи да разберат, че са служители на хората, а не техни началници. Те трябва да служат на хората, а не на мафията. Време да ги научим на това!

По-рано днес стана ясно, че Борислав Сарафов е разпоредил делото за прегазените с АТВ да се гледа от НСлС. Смята се, че мярката е предприета, защото родителите му са служители на реда.

Младежът беше пуснат под домашен арест. Готвят се протести за 22 август в Бургас против решението на съда.