ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Експерт: "Телеграм" става средище на престъпната д...

Времето София 32° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21151661 www.24chasa.bg

Бащата на Сияна: В Несебър хората се страхуват от родителите на Никола, който прегази хора с АТВ

17784
Николай Попов

"Личния автомобил на Никола Бургазлиев, който прегази няколко човека с АТВ в Несебър е паркиран лично от него пред сградата на РПУ Несебър. Това се случва непосредствено преди инцидента. На служебния паркинг- за "началници". С мен се свързаха жители на Несебър, които твърдят, че в малкото населено място хората са уплашени и се страхуват от родителите на Никола. Страхуват се за бизнеса си и не само". Това написа във фейсбук профила си Николай Попов, бащата на загиналата в катастрофа с тир Сияна, като прикачи и снимки. 

Съществуват и съмнения, че теста за наркотици на Никола е подменен, пише още той в публикацията.

Ето какво написа още той:

В малките населени места полицейски служители действат буквално като дерибеи. Колят и бесят.

Това се случва в чудесна симбиоза с престъпния свят.

За такива случаи чувам постоянно и в други малки населени места. Например в Смолян.

Крайно време е подобни дерибеи да разберат, че са служители на хората, а не техни началници. Те трябва да служат на хората, а не на мафията. Време да ги научим на това!

По-рано днес стана ясно, че Борислав Сарафов е разпоредил делото за прегазените с АТВ да се гледа от НСлС. Смята се, че мярката е предприета, защото родителите му са служители на реда. 

Младежът беше пуснат под домашен арест. Готвят се протести за 22 август в Бургас против решението на съда.

Николай Попов
Паркираният автомобил Снимка: Фейсбук/ Nikolaj Popov
Паркираният автомобил Снимка: Фейсбук/ Nikolaj Popov
Николай Попов
Паркираният автомобил Снимка: Фейсбук/ Nikolaj Popov
Паркираният автомобил Снимка: Фейсбук/ Nikolaj Popov
Николай Попов
Паркираният автомобил Снимка: Фейсбук/ Nikolaj Popov
Паркираният автомобил Снимка: Фейсбук/ Nikolaj Popov

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)