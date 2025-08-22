ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Коя е д-р Елеонора Лилова, която поема образованието в София след ерата Кастрева”

Ярослава Прохазкова

Елеонора Лилова

Експертът по борба с детското насилие е новата шефка на инспектората в столицата

Експерт по превенция на училищното насилие и защита правата на децата поема Регионалното управление на образованието в София.

Д-р Елеонора Лилова наследява Ваня Кастрева, която бе на поста 17 години. Новата шефка, която спечели в конкуренция с четирима кандидати, има сериозен опит в образованието.

Лилова е досегашен директор на 2-о СУ “Акад. Емилиян Станев” в София, бе начело на Държавната агенция за закрила на детето от 2018 до 2022 г. Преди това е директор на 52-о ОУ “Цанко Церковски”, както и учител по английски и начален преподавател. Тя е магистър по педагогика и по социология от СУ “Св. Кл. Охридски”. Доктор по управление на образованието от ПУ “П. Хилендарски”. Експерт-обучител на педагози за превенция на училищното насилие и агресията по проект “Не на насилието”.

“Лилова е спокойна и уравновесена, притежава изключителна емпатия и умее да създава позитивна атмосфера в общуването. Тя реагира с висок професионализъм дори в най-стресови ситуации и умее да вдъхва доверие и увереност”, описа я Асен Александров, който е начело на сдружението на директорите в образованието.

Нови началници имат още 3 регионални управления на образованието. Юлиана Серафимова поема Перник. От 2015 г. е началник на просветния отдел в община Перник. Била е директор на гимназия по икономика.

Началник на РУО във Велико Търново е Здравка Минчева, която от 2007 г. работи там като старши експерт по математика. Валентина Камалиева поема РУО-Бургас. Досега тя е била и.д., а преди това е старши експерт и учител по история.

Елеонора Лилова

