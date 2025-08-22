Няма частни уроци в селата Кочан и Вълкосел, но успехът на учениците е впечатляващ

Децата са упорити и искат да учат ИТ, защото има добра реализация и заплати

Да конкурираш елитните гимназии в големите градове – как?

Отличници по математика в малки гимназии извън големите градове? Оказа се, че е възможно, и резултатите от матурите тази година го показаха. Не е задължително да учиш в елитна математическа гимназия в голям град, и то по предмет, смятан за един от най-трудните – математиката. Тук разказваме за четири такива училища от четири точки на България.

В цялата страна на ДЗИ по математика тази година се явиха 1386 ученици, а средният успех е 4,81.

Сред най-добре представилите се по математика са зрелостниците от сатовчанското село Кочан. Там тази година завършиха 27 деца в една паралелка с профил "Природни науки" на СУ "Христо Смирненски".

Петима от тях избраха да се явят на матура по математика, което е 19% от всички, и постигнаха среден успех 4,94.

"Зрелостниците ни тази година избраха да се явят на втора матура по 3 предмета

По математика – петима, биология – шестима, и останалите по география. По математика най-висока оценка – 5,84, получи Камелия Калекова. По биология също имаме много висок резултат. Със среден успех 5,65 сме първи в Благоевградска област и трети в страната", разказва директорът на училището Велин Сафиев.

"Това показва, че няма нищо невъзможно в образованието, стига да имаме добри учители, мотивирани ученици и постоянство. Което дете иска да учи и има поставена цел – може да я постигне, независимо дали е в т. нар. елитни гимназии, в голям град, или пък в малко училище.

Качеството на преподаване на учебния материал при нас с нищо не отстъпва на останалите училища. Тук децата не посещават частни уроци. Седмично изучават по 7 часа математика.

Всички абитуриенти бяха много съвестни и присъстваха в часовете до последния ден. Отделно, колегите имат определени часове за консултации и децата ги посещават редовно", допълва директорът.

Учителите в гимназията казват, че интересът към математиката е заради възможността да се кандидатства в университети с инженерни и софтуерни специалности, за които се знае, че имат след това добра реализация и много добро заплащане. Около 70% от получилите средно образование в гимназията в Кочан продължават да учат висше. Миналата година имало голям интерес към икономически специалности във вузовете.

С годините обаче децата намаляват. Сега от първи до 12-и клас се обучават общо 250 деца. От 1973 г. училището от основно се превръща в средно и тогава в девети клас се записват 117 деца в четири паралелки.

През учебната 1992-1993 г. е регистриран своеобразен рекорд с прием на 90 първокласници в четири паралелки. На 15 септември тази година за първи път ще прекрачат училищни праг едва 9 първокласници.

"Всички, които завършват гимназията ни, казват, че

искат да се върнат след завършване на висше образование обратно в Кочан,

но няма работа. Училището ни е с много добра материална база, но за съжаление, няма деца.

Имаме STEM кабинет по природни науки. Подготвяме още два – по математика и информатика. Физкултурният ни салон е прекрасен. През февруари президентът на БФС Георги Иванов-Гонзо откри спортна площадка с изкуствена трева за минифутбол. Преди години имаше една голяма вълна на заминали в чужбина семейства, което също оказа влияние", смята директорът. Георги Иванов-Гонзо, председател на БФС, разгледа добре оборудваните кабинети в гимназията в Кочан.

И друго средно училище в община Сатовча – "Христо Ботев" в с. Вълкосел, където учат около 300 деца, също отчете висок успех на ДЗИ по математика. От 35 абитуриенти в двата класа 14 са избрали математиката за втора матура, което е 40%. Средният успех е 4,96.

Интереса към математиката и тук обясняват с желанието на зрелостниците да кандидатстват в ИТ специалности във вузовете. И във Вълкосел децата не ходят на частни уроци. Преподавателят по математика Амди Джуков е работил сериозно с онези ученици, които са искали да кандидатстват с математика, и те редовно са посещавали часовете му за консултации, а той работил индивидуално с всеки един.

Сега гимназията вече може да се похвали със студенти първокурсници в елитни столични вузове, основно в инженерните специалности – информационни и компютърни технологии, строителство и архитектура.