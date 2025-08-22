Клас в Нова Загора избра с гласуване: математика за матурите!

Отличничките Деница и Дарина от СУ "Христо Ботев" пътуват всеки ден до града и обратно до село

Да конкурираш елитните гимназии в големите градове – как?

Отличници по математика в малки гимназии извън големите градове? Оказа се, че е възможно, и резултатите от матурите тази година го показаха. Не е задължително да учиш в елитна математическа гимназия в голям град, и то по предмет, смятан за един от най-трудните – математиката. Тук разказваме за четири такива училища от четири точки на България.

В цялата страна на ДЗИ по математика тази година се явиха 1386 ученици, а средният успех е 4,81.

През тази година за първи път в 165-годишната история на СУ "Христо Ботев" в Нова Загора абитуриенти избраха да се явят по математика на втория си задължителен зрелостен изпит.

Престрашиха се 5-има ученици и средният им успех е сред най-високите в страната - 5,27. Отделно зрелостникът Николай Николов избрал математиката като предмет на третата си матура, която не е задължителна. Всички явили се на матурата по математика са от специализираната паралелка по софтуерни и хардуерни науки. В класа били общо 18 ученици, т.е. една трета от тях избрали да се дипломират с математика. За другите втората матура били по английски език..

"Ще призная, че математиката не е сред любимите науки в нашето училище и винаги сме се борили да повишаваме резултатите по този предмет. Затова сме щастливи от това, което нашите абитуриенти постигнаха на матурата. Може да не се явиха много ученици, но със сигурност са все добри, качествени деца", коментира директорът на училището Бойка Няголова, която по специалност е биолог. Тя смята, че оттук нататък по отношение на математиката в гимназията им могат само да надграждат.

Паралелката по софтуерни и хардуерни науки е от 2016 г., но досега нито един клас не бил избрал математиката като профилиращ предмет за матурите. Тазгодишните абитуриенти го направили с гласуване в края на десети клас. Директорът на СУ “Христо Ботев” в Нова Загора Бойка Няголова Снимка: Ваньо Стоилов

"Имахме съученици, които предпочитаха държавен зрелостен изпит по философия и дори по изобразително изкуство, защото мислеха, че ще ги изкарат по-лесно, но ние, които заложихме на математиката, надделяхме", разказват абитуриентките Дарина Вачкова и Деница Тенева.

Деница изкарала на математиката оценка 5,47, а Дарина - 5,45. Добри са оценките им и по български език и литература - съответно 80 и 88 точки при 100 възможни. И двете ще учат по-нататък педагогика и виждат бъдещето си като учители. Ако наистина станат педагози, Деница ще бъде трето поколение учител след баба си и дядо си. Майката на Дарина пък била директор на детска градина, така че и тя има учителска закваска.

Двете момичета предпочитат един ден да преподават математика, а защо не - и в собствената си гимназия в Нова Загора. Казват, че ще черпят от опита на своята класна ръководителка и преподавател по математика Петя Мутазова. Тя запалила децата по математиката.

"Комбинация от три фактора са в основата на успеха ни по математика - ученолюбиви деца, математическа нагласа и много добър учител", обобщава директорът Бойка Няголова. Пример за такъв много добър учител е тъкмо Петя Мутазова, която работи в това училище вече над 25 години и запалила последния му випуск по математиката. А и като класен ръководител била плътно до класа си.

За нея казват, че има много добър усет към тези, които имат интерес към математиката и информатиката, за да започне да работи с тях отрано. Знае как да запали и да поддържа по-нататък този интерес. В конкретния случай - още от пети клас, когато децата постъпили в това училище.

Мутазова споделя, че преподаването по математика няма как да стане по-интересно, но винаги може да се направи по-достъпно за учениците. Тя залага на много труд и много учене - в XI и XII клас имали по 4, че и по 5 часа на ден математика. Колко точно задачи са решили през това време, не може да каже никой. Но направили така, че да не им трябват за подготовката допълнителни уроци при частни учители, нямали и кръжок по предмета. Справяли се с материала с уроците в клас и упражненията вкъщи. Постигнали добри резултати на състезания и олимпиади.

"Математиката не е за всеки, труден предмет е", смята Дарина. Но пък с Деница двете намират, че тази година на матурата са им дали лесни задачи. Или поне по-лесно от тези, които са се падали в предишни години и по които децата от Нова Загора са се подготвяли.

Ако питате двете абитурентки, най-приятни са задачите по алгебра. Те са и идеалният пример за упоритост - и двете момичета живеят на село - Дарина в Богданово, а Деница - в Еленово, но всеки ден пътували до Нова Загора, за да учат, не останали на квартира в града.

"Винаги наблягам на това, че ученето не е само забавление и игра, ученето е труд и постоянство, то иска влагане на време и усилия. Математиката е наука, която иска да се седне, да се реши задача, да се даде алгоритъм, да се упражни, да се повтори и потрети. Нищо не влиза в главата като стабилно, трайно знание само с игра и песни", казва Няголова.

За нея тези, които тази година се явиха доброволно на държавен зрелостен изпит по математика са като бели лястовици. "А белите лястовици са ценни, защото бялото им идва от интереса, от мотивацията, от потребностите да учат. Дали тези резултати ще се повторят или не, не знаем, но като първи за нас ни впечатлиха много. Даже си мисля, ако те се превърнат в система или в стандарт, няма да ни прават такова впечатление. Но децата са прави - наистина математиката не е за всеки", допълва директорът Бойка Няголова.

Въпреки постигнатото, тя и учителката по математика Петя Мутазова са категорични, че да се въведе математиката като втора задължителна матура, какъвто е замисълът на образователното министерство, не е добра идея и най-вероятно няма да стане на практика. Позовават се на дългогодишния си педагогически опит.

Ето и част от мотивите им: "Не знаем до каква степен ще бъде полезно, защото децата, които имат интерес и потребност от математика, и сега имат възможност да ги развият. Ако математиката стане задължителна, това ще лиши останалите ученици от възможността да избират предмет, по който те се чувстват силни и подготвени. Ще доведе до доста по-ниски резултати, тъй като, когато учениците са много на брой, сред тях ще има и деца със слаба подготовка и това ще свали средното ниво. Тази задължителна матура ще се превърне в излишно изтезание за мнозина и ще ги лиши от правото да получат високи оценки на матурата по предмета, по който те са подготвени, имат сила и проявяват интерес. И ще ги принуди да ходят на трета матура, за да постигнат по-високи оценки, което е допълнителен стрес за тях. Освен това тази задължителна матура по математика трябва да се заложи в учебните програми още от пети клас, не може да се въведе отведнъж".

Разбира се, това е само едно от различните мнения по темата, която става все по-актуална сред ученици, родители и учители. В Нова Загора го споделят, защото смятат, че са реалисти.

Иначе в СУ "Христо Ботев" в Нова Загора имат и голям коз в полза на точните науки. Ученият физик Минко Балкански, който живее в Париж, е завършил тази гимназия. През юли той навърщи 98 години.

"Той е добър наш приятел и добър мотиватор, не ни е посещавал само през последните две години. Учениците помнят срещите и разговорите си с него, в които той им е откривал света на точните науки", припомня Бойка Няголова.