Ученици от Търговище: Задачите и формулите – по-лесно от английския

Учителката по математика Галина Костадинова от СУ "Св. Седмочисленици" се договорила със зрелостниците - ще ги изпитва постоянно, да не се сърдят

Да конкурираш елитните гимназии в големите градове – как?

Отличници по математика в малки гимназии извън големите градове? Оказа се, че е възможно, и резултатите от матурите тази година го показаха. Не е задължително да учиш в елитна математическа гимназия в голям град, и то по предмет, смятан за един от най-трудните – математиката. Тук разказваме за четири такива училища от четири точки на България.

В цялата страна на ДЗИ по математика тази година се явиха 1386 ученици, а средният успех е 4,81.

Помните ли знаменитата "Автобиография" на сръбския класик Бранислав Нушич? В нея той с много хумор припомня за ученическите си години, а в главата за математиката разказва как ученик отишъл на лекар, защото сънувал кошмари.

- Лошо спиш, така ли? Ученикът потвърждава.

- Би ли могъл да ми кажеш какви са тия страшни сънища, които сънуваш? Ученикът се озърта плахо наоколо и разказва:

- Явява ми се насън едно отвратително женище, с остри стоманени зъби, със змии вместо коси, с артилерийски снаряд вместо сърце, с ръце като стоманени вили и с очи от фосфор, които светят в мрака като котешки, със стомах от говежда кожа, пълен с разни цифри, които бълва из устата си.

- Това е математиката! Да, това е математиката - клати загрижено глава лекарят, припомняйки си своите младини. - Познавам тази болест, много добре я познавам, и аз съм боледувал от нея.

Днешните абитуриенти от Първо СУ "Св. Седмочисленици" в Търговище признават, че не са чели хумористичната творба. Със сигурност, ако я познаваха, нямаше да се съгласят с това описание на математиката. Особено онези 11 души от XII "а" клас, единствената профилирана математическа паралелка в областта, които избраха да се явят на държавния зрелостен изпит по математика и получиха средна оценка 5,34 - най-високата в страната сред училищата в по-малките селища, в които няма специализирани математически гимназии.

В гимназията са особено впечатлени от Алекс Йорданов, който завършил клас с друг профил, но от любов към математиката се явил доброволно на трета матура по този предмет и получил отлична оценка.

За тези ученици математиката е по-скоро достолепна дама, която непрекъснато трябва да ухажваш с учене и постоянство, за да я спечелиш на своя страна. "Приятно е усещането, когато след много проби най-после си успял да решиш успешно дадена задача", казва доскорошният ученик Георги Атанасов. Той има 86,25 точки от матурата по математика. Избрал е да учи "Софтуерно инженерство" в ТУ-Варна. Смята, че всеки студент е редно да завърши бакалавърска степен в България, а вече за магистърската степен да погледне към обучението в чужбина.

Неговият съученик Виктор Николаев е избрал Софийския университет и вече е записан в "Счетоводство и финанси на английски език" в Стопанския факултет. Той също се представил много добре на матурата по математика, но за да докаже, че владее достатъчно добре английски език, се явил доброволно и на матура по този предмет, трета за него в края на тази учебна година.. Ученици на СУ “Св. Седмочисленици” постигнаха на матурата по математика среден успех 5,34. Снимка: Личен архив

С момчето си говорим, че преди 50 г., когато авторът на тези редове беше кандидат-студент, математиката нямаше днешното си значение за Софийския университет. Тогава се държеше повече на литература и история, с които се влизаше в престижни специалности. Стопански факултет в университета нямаше, а математиката си беше царство само за чистите математици. Но времената се менят.

От общо 27 деца в XII клас 11 избраха за втората си задължителна матура математиката. Звучи като парадокс, но класен ръководител на тази математическа паралелка беше литераторката Анета Милева. Което пък направо задължило учениците да се представят добре е на държавния зрелостен изпит на нейния предмет.

"Бяха най-добрият, но и най-лудият клас в цялото училище", казва Милева.

А колко верни отговора може да има една задача по математика? На този въпрос абитурентите търсели решението в продължение на три години заедно със старшата учителка по математика Галина Костадинова. "Аз ги поех в десети клас. Преди това бях преподавала на някои от тях, с други се започнахме тогова", разказва Костадинова. За нея това е предпоследния випуск в кариерата й на учител, която започва през 1986 г. След три месеца тя ще подаде документите си за пенсия, а в края на следващата учебна година окончателно да се раздели с класните стаи.

"За да има успехи по математика, първо всичко зависи от учениците. Те са в основата на всеки успех - ако децата нямат желание, не може да се направи нищо", казва оке старшата учителка по математика Галина Костадинова. И отдава дължимото на ръководството на училището, което е организирало приемът на седмокласници при тях така, че наистина в гимназията да постъпват най-добрите. Паралката се формира от такива деца, които вече са доказали интереса си към математиката на националното външно оценяване в края на седми клас. След това вече всичко зависи от работата на учителите - да поддържат и надграждат този интерес и жажда за знания в младежите.

В ученическия фолклор търговищката гимназия "Св. Седмочисленици" е известна като Бастилията. Но не заради решетките на прозорците на някои от класните стаи, а заради строгата дисциплина и редът в училище, които тук са традиция. Този ред също допринася за добрата атмосфера за работа, която е осигурена на учениците.

Към това трябва да се добави и добрата материална база. Гимназията разполага със свои кабинети по математика, оборудвани с компютри, проектори и всякаква техника, която улеснявя учебния процес, а учителят например не си губи времето да чертае по дъската геометрични фитури или да пише дълги формули. Те са в електронните учебници, които тук ползват. Дори намерили форма да използват в учебния процес и личните си телефони чрез специална платформа, затова не са съвсем убедени, че готвената забрана да се ползват личните телефони в училище от децата е най-доброто решение. Или поне за някои категории ученици.

"Трябва да отчетем приноса на всички учители, които са работили с тези ученици от първи клас досега, не съм само аз", казва още учителката. Освен редовната програма по математика, която е за всички български училища, в профилираната математическа паралелка в 11-и и 12-и клас изучавали допълнително и четири математимчески модула - по един на срок. Било трудно и защото най-новият раздел на математиката - вероятности и анализи на данни, се учи накрая, през втория срок в 12-и клас, когато зрелостниците вече се вълнуват повече от предстоящия абитурентски бал, от тоалети, от висши училища. Но практиката показва, че на държавните зрелости изпити винаги се падат задачи от този модул, така било и тази година.

Затова Костадинова не позволила на учениците да се отпуснат и разсеят до края на учебната година. Тя знаела още от началото на 11-и клас кои от учениците ще се яват на матура по математика, другите избрали за втората си матура английски език, и тези абитуриенти били почти всеки час на дъската, за да решават задачите пред всички.

Предварително се договорили, че за да има добри резултати, никой няма право да се сърди, че го изпитват постоянно, и никой няма право да отказва да излезе на дъската. Наблягали на задачи от учебниците и сборниците, но най-вече на задачи, които вече били давани на зрелостните изпити предишни години или подобни на тях.

А имало и ученици, които смятали, че допълнителния материал по математика за профилираните паралелки е по-лесен и достъпен за тят, отколкото темите от редовната програма. Като цяло предпочитали задачи от стериометрията, която е сред труднети дялове на математиката.

Случило се така, че две от децата, за които далеч не било сигурно, че ще изберат математиката пред английския, го направали и изненадали приятно с резултата съученици и учители.

"Тогава чух, че математиката е по-лесна от английския език", споделя Галина Костадинова.

Другото, на което математичката много държала, било учениците да се научат подробно да описват отговорите на задачите, които решават. Последните три словесни задачи от всяка матура носят най-много точки, но те са намаляват, ако отговорът е непълен или написан неподредено. "Защо да го пиша това, нали го зная", негодували някои от учениците. "Само ти знаеш това, което е в главата ти. Изпитът е писмен, затово всичко трябва да се пише", отговаряла Костадинова.

Тя не отрича и ролята на кръжоците по математика и частните уроци по предмета, защото времето в час невинаги стига за всичко, а допълнителната работа също помага за добрите резултати.