Семерджиев, премазал две жени, наказан с преместване в Бобов дол - бил тартор в затвора в София (Обзор)

Осъденият на 20 години затвор за зверската катастрофа на бул. “Черни връх” преди три години Георги Семерджиев вече е в затвора в Бобов дол за наказание. Досега той беше в софийския, но след като за пореден път надзирателите намерили в килията му забранен предмет, в четвъртък го конвоирали до най-близкия до столицата затвор. Преместването няма да е за постоянно, а санкция за известен период от време.

Според запознати в килията на Семерджиев два пъти бил намиран телефон, като при втория вече чашата преляла. Проверявали се и негови нерегламентирани контакти. Не стига това, но Семерджиев започвал да се очертава като тартор зад решетките, да командва останалите лишени от свобода, за да изпълняват прищевките му.

Правосъдният министър Георги Георгиев потвърди пред медиите за наказанието на Семерджиев само ден след като разкри, че е наредил извънредни проверки в местата за лишаване от свобода. При тях надзирателите открили три телефона, скрити в пъпеш, осем - в печка, и един в тубичка с лекарство.

“Изобретателността в опитите да се внесат забранени предмети в затворите и затворническите общежития не познава граници”, написа министърът във фейсбук. Общо от началото на юли в затворите били намерени 46 мобилни телефона.

Лишените от свобода и техните близки проявявали находчивост и по отношение на внасянето на наркотици. Надзирателите се натъкнали дори на дрехи, напоени с дрога.

“Правила има в затвора, правила има навсякъде и те трябва да се спазват. Това е затвор, а не разграден двор”, категоричен е министър Георгиев.

МИНИСТЪР ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Семерджиев, който на 5 юли 2022 г. летя без книжка със 166 км/ч по бул. “Черни връх”, мина на червено, удари се в асаньор на метрото, разполови джипа си на две и уби на място пешеходките Христина Дилева и Хариет Стефанович, обаче не е сред спазващите правилата.

Той не за първи път е наказван зад решетките, заради което води дела срещу затворническата управа. Едното е затова, че в продължение на три месеца е нямал право да получава хранителен колет от близките си като санкция.

Преди месеци пък поиска 200 хиляди лева обезщетение затова, че бил 8-9 месеца в карцера. По делото е назначена психиатрична и психологическа експертиза, която да установи дали наистина престоят в изолатора му се е отразил зле, както твърди. Според неговите оплаквания не можел да спи и бил с разбита психика. Преди две години пък неофициално се твърдеше, че зад решетките Семерджиев влязъл в юмручна схватка в прокурорския син Васил Михайлов.