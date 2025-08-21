В атракциона, убил 8-годишния Иван, знаели, че коланите са прокъсани, доказателство било хвърлено в морето

Адвокатски абсурд: не било служебен ангажимент на тримата обвинени нито екипировката да се подновява и да е сигурна, нито да правят инструктаж за безопасност

В съда се появи запис от ужаса на Южния плаж в Несебър - донесе го прокурорката

Във водния атракцион, който уби 8-годишния Иван, са знаели, че коланите на парашута са в окаяно състояние. Момчето падна в морето от 50 метра височина.

Важно доказателство - рейка на коланите, е била хвърлена умишлено във водата от един от задържаните. Никой не е направил задължителния инструктаж за безопасност на майката и момчето. А минути след трагедията в автомобил са били скрити документи на фирмата.

Скандалните детайли от ужаса на Южния плаж в Несебър станаха известни в четвъртък в окръжния съд в Бургас, където се гледаха мерките за неотклонение на тримата арестувани.

Единият - морякът Камен Тенев, е изхвърлил важното доказателство в морето и водолазите още го търсят. Друг от арестуваните - касиерът Петко Стефанов, е скрил в колата си документи, чието съдържание не е известно. Двамата остават за постоянно в ареста, но

капитанът на лодката Христо Раев излиза на свобода с гаранция от 5 хил. лв.

Адвокатите обаче виждат отговорността за проверка на екипировката и вината за трагедията не в тримата наети служители, а в управителя и собственика на атракциона в Несебър.

Неофициално приемали назначения на 4-часов работен ден касиер Петко Стефанов за началник. Според Търговския регистър обаче компанията, наемател на атракциона, "Венис Марина" ЕООД си има управител и това е Иван Лещарски.

Собственик е Стефани Стоименова - дъщерята на разстреляния през 2016 г. в София Веселин Стоименов-Весо Дебелия. Той е един от съдружниците на покойния президент на ВИС-2 Георги Илиев и е сочен за негов счетоводител. Името на "Венис Марина" се появи преди 12 години в скандал с концесия за разходки с лодки по река "Ропотамо".

През 2013 г. проверка на МОСВ показа, че компанията на Весо Дебелия строи незаконно в резервата и разхожда туристи без правно основание. Последва дълга битка в съда.

Как съдът обоснова решението си да остави в ареста Петко Стефанов и Камен Тенев?

Преди майката и детето да се издигнат във въздуха, двата колана, с които е било закопчано момченцето, са били в окаяно състояние, видимо пред скъсване. Камен Тенев е поставил коланите и нямало как да не е забелязал как изглеждат. За това не е било необходимо специално техническо познание.

Няма данни капитанът на лодката Христо Раев да е поставял коланите, въпреки възможността да е бил запознат с тяхното състояние. Нарушаването на правилата за безопасност е довело до нелепата смърт на детето.

"Износването на коланите е било толкова видимо, че са разчитали на случайността нещо да не се случи", обоснова съдията Мартин Баев своето решение за арестите.

Тримата служители на атракциона са обвинени за причиняване на смъртта по непредпазливост на 8-годишното дете от Разлог. В четвъртък те съжалиха за инцидента.

"За мен децата и семейството са свещени. Ако знаех, че има и най-малка нередност, нямаше да ги пусна да се качат. Съжалявам", заяви Петко Стефанов.

"Съжалявам много", промълви и морякът

Камен Тенев. Съболезновяния поднесе и капитанът Христо Раев.

Според прокурора по делото Сузана Койнова за вината на тримата има достатъчно доказателства. Тя приложи нови записи, на които се вижда как се е случил инцидентът. Кой е заснел кадрите, остана загадка.

Според Койнова парасейлингът е дейност, изискваща голямо внимание и контрол, които задържаните не са упражнили. Това в комбинация с обвиненията давало достатъчно основания на арестуваните да се укрият, заради което им бе поискан постоянен арест.

"Загубата е тежка и невъзвратима. Човешкият аспект не може да бъде подминат. Но задача на съда е да отдели емоцията от правото и да не раздава предварителни наказания", заяви адвокатът на Христо Раев Ваня Радиева.

Според нея обвинението неправилно прехвърля вината на тримата, които нямали организационни и административни функции. Според защитата, ако има износена екипировка, вината за това е на управителя на фирмата, а не на тримата задържани.

В съда стана ясно, че задължителният инструктаж преди полета на майката и детето не е извършен. Той обаче също не бил служебен ангажимент нито на моряка, нито на капитана, нито на касиера.

"Отговорността за проверка на екипировката, администрирането на декларации, назначаването на екипажа не е на тези хора, а на организатора на атракциона", смята адвокат Радиева. Според нея било недопустимо предположенията да заместват доказателства.

"Функциите на капитана се свеждат до управление на плавателния съд, курс, скорост, посока. Другите задължения са на управителя на базата и на атракциона, той трябва да назначи инструктор, а такъв не е имало. Делото се нуждае от доказателства, а не от прибързани квалификации", посъветва Радиева. В същия дух се изказа и защитата на останалите арестувани.