Няма регламентирани правила при скоковете с бънджи

След трагичния случай в Несебър, при който загина 8-годишно дете, се установи, че липсват регламентирани правила за провеждане на скокове с бънджи.

Фирмите са задължени само да уведомят Агенция „Пътна инфраструктура" и ДГ „Гражданска и въздухоплавателна администрация".

По думите на мъж, скачал с бънджи от балон, на място му е проведен инструктаж за обезопасителните въжета. Подписва и декларация, с която поема пълна отговорност, че е здрави и скача по собствено желание.

Той и приятелката му скачат от балона, без дори да знаят, че в България няма регламент за безопасност в този тип спорт. Това потвърждава и собственик на една от фирмите, които организират този тип преживявания. Велислав Малджиев посочи пред bTV, че никога държавен орган не е идвал на проверка.

Няма и създадена федерация, която да установи правила, разчита се на самоконтрол.

Мъжът показа какви са признаците за риск от инцидент – следи се за изтъняване на ластиците. По думите му на инвентара пише до каква тежест издържа. Седалките са от алпийски тип.

При скок всяка осигуровката трябва да е дублирана, казва експертът.

От Комисията за защита на потребителите отговориха, че това не е в обхвата на техните проверки.

Държавната агенция по метрологичен и технически надзор ни отговориха, че бънджи скоковете и други екстремни атракции, не са регулирани със закон. Министерството на туризма запазиха мълчание.