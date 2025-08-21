Даниел Митов отговаря на "24 часа": Вече съм наредил преглед на полицейската практика за 24 часа арест на шофьори с положителен тест за наркотици

"Вече съм разпоредил да бъде извършен преглед на полицейската практика за задържане в рамките на 24 часа на лицата, които са дали положителни резултати при тестове за наркотични вещества или техните аналози." Това отговори министър Даниел Митов във фейсбук под публикация на директора на "24 часа" Данка Василева по темата. (Коментар по нея тя публикува и на сайта ни - Стига полицейщина! Вие сте тук, за да служите на гражданите, а не те на вас)

"Причината за това разпореждане са множество сигнали от граждани относно сериозен брой на т. нар. „фалшиво положителни резултати" от тестовете, в които след анализ на кръвните проби не се установява наличие на наркотични вещества, а на различни медикаменти, разрешени от закона", продължава Митов.

"Личното ми мнение е, че след съгласие или изявено желание на гражданите да дават и кръвни проби за извършване на съответното тестване за наркотични вещества или техните аналози не е необходимо да се прилага полицейската мярка за задържане в рамките на 24 часа, продължава министърът. Трябва да се има предвид обаче, че лицето, употребило алкохол с концентрация в кръвта над 1,2 на хиляда или наркотични вещества, установени с техническо средство, следва да бъде съпроводено от полицейски служител до мястото за извършване на установяване с доказателствен анализатор или на медицинско изследване и вземане на биологични проби за химическо лабораторно изследване. Там лицето съответно дава или отказва да даде проба за лабораторно изследване. Нормата е императивна и не зависи от волята на лицето. Самият факт на принудителното му съпровождане, ограничава правото му на свободно придвижване и задържането му по смисъла на чл. 72 от Закона за МВР е единствената релевантна мярка. В този смисъл, за успешното разрешаване на този казус и за прилагането на различни варианти за вземане на отношение от полицейските служители е необходимо да се произнесат и компетентните дирекции в МВР.

Що се отнася до допълнителните лаборатории за изследвания на кръвните проби, за да бъдат ускорени изследванията, то категоричното ми мнение, че такива са необходими, бе изразено още в началото на мандата по време на среща с роднините на загинали при катастрофи от организацията „Ангели на пътя". Към момента на територията на страната работят общо 4 такива лаборатории. 3 от тях са в София и една - във Варна. В системата на МВР функционират две лаборатории, извършващи изследвания на биологични проби за установяване употребата на наркотични вещества на водачи на МПС - Токсикохимичната лаборатория към Медицинския институт и Токсикохимичната лаборатория към Националния институт по криминалистика. Предвидените нови четири токсикохимични лаборатории към областните дирекции в Плевен, Пловдив, Бургас и Варна са на етап проектиране. След приемане на проектите за изграждането на новите лаборатории следва областните дирекции да си изготвят документация за обществени поръчки за извършване на строителни и ремонтни дейности", завършва Митов.

"Уважаеми Даниел Митов, Браво на Вас! Вярвах, че като демократ по душа можете да спрете тази полицейщина! Затова трябва МВР да се управлява от граждански лица, отвърна му Данка Василева. Все пак се надявам да стигнете до края и да не оставите в ръцете на шефовете на дирекции да упражняват полицейски произвол. Задържането за 24 часа не е "единствената релевантна мярка", както твърдите. Законът позволява на полицаите да извършват арест при достатъчно данни за престъпление, но не ги задължава! И как може да дава "достатъчно данни" тест, който в 40% от случаите дава фалшиво положителен резултат. Моля ви, не позволявайте полицейски произвол върху невинни граждани с цел полицията да отчита бройки арести, защото не може да арестува истинските престъпници, завършва Василева.