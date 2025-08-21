Мъжът, врязал се в детска площадка, може да лежи до 6 години в затвора

Шофьорът, който се вряза в детска площадка в столичен квартал, може да бъде осъден от 1 до 3 години за шофиране след употреба на алкохол и от 1 до 6 години за закана за убийство.

Пробата му за алкохол е отчела близо 2,4 промила в кръвта. Няма пострадали, а само материални щети. Шофьорът е задържан за 72 часа и са му повдигнати 2 обвинения.

На 20 август вечерта в квартал „Христо Смирненски" мъж е залял жена с течност и се е опитал да я запали. Полицейски патрул се отзовава на сигнал от свидетели. След пристигането на органите на реда мъжът се качва в бус и потегля, а полицаите започват да го преследват. Гонката завършва с катастрофа в детска площадка. Заради късния час на нея няма деца, информира bTV.

По пътя си пияният водач удря 3 коли и дърво. Това не е първо престъпление на мъжа, осъждан е няколко пъти и е лежал в затвора.

Щетите са само материални – на стойност от около 15 хил. лв., а от районната администрация ги отстраняват на другия ден.

Обмисля се поставянето на допълнителни кашпи около площадката, за да гарантират сигурността на децата.