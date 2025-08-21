Ангел от Съединение над година и половина играл хазарт с пари на колега, депозирал 60 пъти

Съдът се забави с присъдата му, тъй като трябваше да изчисли глобата в евро

В продължение на 20 месеца 44-годишният Ангел Ангелов от Съединение играл в онлайн казино, като използвал пари от дебитната карта на своя колега Георги Начев. Мъжът се сдобил с данните на платежния инструмент и успял да депозира общо 3118 лв. на 60 пъти.

Престъплението е било извършено от 15 януари 2022-а до 15 септември 2023 г. Освен това пък на неустановена дата през февруари 2023-а успял да открадне и 625 лв. от колегата си, с когото работели рамо до рамо.

Изправен пред Окръжния съд в Пловдив Ангел призна вината си. Не успя обаче да сключи споразумение с прокуратурата, тъй като не е възстановил средствата. "Замисли се, вместо да плащаш 20 хиляди, опитай да събереш 3. На този човек си му взел последните пари, докато е работел", посъветва го прокурор Гинка Лазарова. Ангелов, който се грижи за 5 деца, обаче беше категоричен, че няма как да събере сумата в следващите няколко месеца.

Представителката на държавното обвинение поиска, освен условна присъда, 44-годишният общ работник да бъде глобен с два пъти повече пари от тези, с които е завлякъл Начев. "Почти 2 години всеки месец по няколко пъти е ползвал данните от картата. Може би би продължил, ако самият пострадал не беше направил справка в банката. Двамата са работели един до друг, били са близки колеги и той се възползвал от неговото доверие", отсече Лазарова.

"Ако може да ме осъдите условно и да връщам парите. Искам и да се извиня", каза в последните си думи Ангел Ангелов. Съдебният състав даде 20 минути почивка, за да определи наказанието му, но се забави, тъй като трябваше всички суми - глобата и щетите, да бъдат изчислени и в евро.

Ангелов беше признат за виновен и получи общо наказание от 2 г. и 4 месеца условно с 4-годишен изпитателен срок. Наложената му глоба е 1000 лв., като съдия Даниела Събчева му обясни, че размерът е толкова нисък, за да има възможност по-бързо да върне парите на Георги Начев. "Бяхме максимално снизходителни", посочи тя. 44-годишният мъж трябва да плати и 149,72 лв. - 76,55 евро, държавна такса за уважения граждански иск.

Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Апелативния съд в Пловдив.