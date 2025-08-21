Патриарх Даниил отслужи водосвет по случай празника на Самоков

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

По повод празника на Самоков – 21 август, Софийският митрополит и Български патриарх Даниил отслужи водосвет заедно с Неврокопския митрополит и духовници от Софийската света митрополия и Самоковската духовна околия. Тържествената церемония се състоя на централния площад „Захарий Зограф", предаде БТА.

Програмата започна с изпълнения на Гвардейския представителен духов оркестър към Националната гвардейска част, след което бяха издигнати знамената на Република България, Европейския съюз и Община Самоков.

Кметът на община Самоков Ангел Джоргов каза, че всички прекланят глави пред подвига на покровителя на града свети свещеномъченик Симеон Самоковски. „Примерът на нашия самоковски светия и митрополит ще превърне години по-късно Самоков в една от люлките на Българското възраждане, защото делото на свети Симеон Самоковски ще бъде искрата, запалила просветителския огън сред всички онези будители, занаятчии, книжовници, строители и мечтатели за Свободна България, които с вяра са превърнали града ни в значимо средище на българската духовност и култура“, каза още кметът Ангел Джоргов.

Слово изнесе председателят на Общински съвет – Самоков Мая Христева и патриарх Даниил.

Последва и награждаване на стипендиантите от община Самоков.

Днешният ден е определен за официален празник на града с решение на Общинския съвет от 27 юни 2002 година.