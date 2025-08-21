10-годишно момче се наряза на воден атракцион в Китен

10-годишно момче се нарани на воден атракцион в Китен. За това разказват самото то и майка му.

Реклама в социалните мрежи обещава забавление и безопасност – воден атракцион тип "надуваем батут" на Южния плаж в Китен. Затова Велизара решава да зарадва своя 10-годишен син и го пуска да се качи.

"В рекламата уверяваха, че има достатъчно спасители, които се грижат за безопасността на децата. Като отидохме на място попитахме дали може като е на 10 години, да влезе сам. И те казаха – окей, няма проблем", разказва Велизара Николова, майка на Петър.

Само минути по-късно играта се превръща в инцидент.

"Качих се на атракциона и като стигнах до батута, там паднах. Усетих, че се порязах на нещо. Една майка видя, че съм се порязал и веднага стисна раната, за да спре кръвотечението. Пренесе ме на ръце до брега", сподели Петър.

"Отидох да видя какво става, видях кървящата рана на крака. Сложих го веднага на един стол близо до касата, дадоха ни аптечка и това беше - оправяйте се с аптечката. Оказа се, че на мястото на падане наистина е дълбоко, но по цялото дъно на атракциона имаше множество миди. Предположихме, че вероятно се е порязал. Пуснах сигнали до КЗП, Държавна Агенция "Закрила на детето", Община Приморско. Очаквам някаква реакция от тяхна страна, проверка и какво е установила тази проверка", добави още майката на момчето пред БНТ.

Пред атракциона има табела за край на охраняемата зона. Управата твърди, че има наблюдател, но по думите им отговорността е на родителите. От РЗИ и Община Приморско посочват, че нямат правомощия върху водните атракции.

"При извършена проверка се установи още след репортажа вчера, че ползвателите на съоръжението са почистили дъното на въпросния батут, на който са, било захванато по естествен начин раковини, които са създавали дискомфорт и са одрасквали или наранявали децата, които са играли там. Специално на плажовете, общинското ръководство е безсилно, тъй като там е в правомощията на държава и респективно в правомощията на Министерството на туризма. Ако кметовете имат възможност да извършват контролни проверки, смятам, че това значително ще подобри и ще елиминира подобни случаи", заяви Иван Гайков, кмет на Община Приморско.

Концесионерът на плажа отказа коментар, но уточни, че отговорността за децата е на фирмата, стопанисваща водния атракцион.