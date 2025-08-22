Марти мърда ръчичката си, но за Христина, ударена от АТВ, няма шанс

Марти мърда ръчичката си от време на време, дано поне той да оживее, защото за Хриси вече няма шанс. Това каза през сълзи майката на Христина, блъсната със сина си Мартин и още трима души от 18-годишния Никола Бургазлиев с АТВ в Слънчев бряг.

Знам, че никой не може да ми върне моето дете, но искам най-строгото наказание. Нека всеки, който се качва на тези колички, да знае, че ще има последствия, каза още майката пред Би Ти Ви.

35-годишната Христина е в мозъчна смърт, сърцето й изцяло се поддържа от медикаменти. Когато това спре, ще се случи най-лошото, каза братът на жената, след като лекуващите лекари са му разяснили какво е състоянието на близките му.

Адвокатът обясни, че ще настоява за наличието на умисъл при произшествието, защото има човек в мозъчна смърта. По думите му той ще поиска най-тежкото наказание - затвор до живот, а при умисъл в извършването на престъпление наказанието е от 15 до 18 г.

Днес в 12 ч ще има протести в Бургас и Пловдив заради подозрението на близките, че престъплението може да бъде прикрито и за промяна в обвинението. След настояване на адвокатите впрочем делото е преместено от Несебър. В 14 ч се гледа мярката на извършителя.