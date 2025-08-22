Детската площадка, в която шофьор се вряза, била пълна с деца и родители минути преди това

Инцидентът стана в столичния квартал „Христо Смирненски"

Минути преди пияният шофьор да се вреже с бус в детска площадка в столичния квартал „Христо Смирненски" е имало родители с деца. За щастие, малко преди инцидента, те са се прибрали по домовете си и така е избегната по-голяма трагедия, съобщава Nova.

Припомняме, че до гонката се стигна, след като мъжът, с 2,7 промила алкохол в кръвта, първо е заплаши жена и я заля с бензин, а после опита да избяга от полицията. Зрелищното преследване завърши с катастрофа в площадката. И шофьорът, и жената, са добре познати на органите на реда с предишни провинения.