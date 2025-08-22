ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Си Дзинпин ще е домакин на Путин и Гутериш на срещ...

Времето София 24° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21153297 www.24chasa.bg

Детската площадка, в която шофьор се вряза, била пълна с деца и родители минути преди това

756
Минути преди пияният шофьор да се вреже с бус в детска площадка в столичния квартал „Христо Смирненски" е имало родители с деца.

Инцидентът стана в столичния квартал „Христо Смирненски"

Минути преди пияният шофьор да се вреже с бус в детска площадка в столичния квартал „Христо Смирненски" е имало родители с деца. За щастие, малко преди инцидента, те са се прибрали по домовете си и така е избегната по-голяма трагедия, съобщава Nova.

Припомняме, че до гонката се стигна, след като мъжът, с 2,7 промила алкохол в кръвта, първо е заплаши жена и я заля с бензин, а после опита да избяга от полицията. Зрелищното преследване завърши с катастрофа в площадката. И шофьорът, и жената, са добре познати на органите на реда с предишни провинения.

Минути преди пияният шофьор да се вреже с бус в детска площадка в столичния квартал „Христо Смирненски" е имало родители с деца.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)