Оперираха 18-годишната, пострадала при катастрофат...

Над 260 000 души вече са на воден режим

Десетки градове и стотици села са засегнати. СНИМКА: Pixabay

Над 260 000 души са на воден режим в 16 града и 283 села в България.

Най-сериозни са проблемите в Плевенско, Благоевград, Търговище, Велико Търново, Ловеч, Кюстендил и Перник.

Плевен продължава да е на тежък воден режим
Вчера на извънредно заседание депутатите от Комисията по околната среда и водите взеха решение до две седмици да бъде създаден Национален борд по водите. Той трябва да координира действията на институциите за преодоляване на кризата. Това е една от спешните мерки, припомня БНР.

Предвижда се още почистване на водоизточниците и на резервоарите, проучване на водоизточници и оценка на качеството на водата, приоритетно финансиране на проекти за питейна вода, проверки за нерегламентирано ползване на питейна вода, осигуряване на финансов ресурс от държавния бюджет и от Българската банка за развитие.

