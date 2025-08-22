Само един инсинератор унищожава заразените овце и кози в Пловдив

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Циркулиращите в социалните мрежи снимки на мъртви животни не са актуални, казват от дирекцията по безопасност на храните

Един мобилен инсинератор унищожава труповете на на умъртвените заради шарката животни на територията на бившия екарисаж в Пловдив. Това заявиха от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) във връзка с тиражирани снимки, показващи много мъртви овце и кози на мястото.

От институцията са категорични, че тези кадри са от първите дни на масово разпространение на заразата и не отразяват актуалното състояние на площадката и предприетите мерки за биосигурност.

Площадката за унищожаване на умъртвените животни е с твърда настилка, отдалечена е от животновъдни обекти и жилищни сгради, и е с контролиран достъп, за да се предотвратят всякакви рискове от разпространение на заразата.

На място денонощно присъстват екипи на ОДБХ, оборудвани с мобилна дезинфекционна инсталация. Те извършват постоянна дезинфекция на всички влизащи и излизащи превозни средства и на оторизирани лица с биоцид.