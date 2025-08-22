Експерти: Кризата в Плевен ще се реши от природата - когато завалят дъждовете

Кризата в Плевен ще се реши от природата - когато завалят дъждовете, тогава ще се реши проблемът с безводието. Това каза инж. Иван Иванов, председател на Българската асоциация по водите, по Би Ти Ви. По думите му инвестициите и проучванията, които сега се правят, ще дадат резултати след години.

Няма решения, които може да помогнат на Плевен, каза инж. Венци Божков, зам.-декан на Хидротехническия факултет към Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). Според него нещата може да потръгнат, когато гражданското общество в Плевен вземе контрола върху водата и постоянно досажда на ВиК и властите. Много пари се влагат, но без мисъл, без планиране.

Не е мит, че имаме достатъчно питейна вода, но не се управлява добре. Докато градовете имат по един водоизточник, винаги ще има подобни проблеми, твърди инж. Божков.

Над 100 000 души в Плевен са засегнати от драстичния воден режим в града, чийто край не се вижда. Затова гражданите се събират на протест пред местното ВиК в неделя от 17,30 ч.