Данка Василева: Има изнасилване на закона. Практиката да се задържат водачи след тестове, 40% от които са фалшиво положителни, е порочна

Трябва да се спре порочната практика на арестите на водачите, за които тест е установил, че е употребил наркотици, при положение, че 40% от тях са фалшиво положителни. Това заяви по Nova Данка Василева, директор на онлайн редакцията на "24 часа". Тя участва в дебат на телевизията около предложението за отпадане на 24-часовото задържане при установено наличие на алкохол или наркотици при проверка с дрегер.

"Има изнасилване на закона. Той указва на полицията кого може да арестува при достатъчно данни за извършено престъпление. Законът не задължава органите на реда да задържат. Как може да има доказателства след като 40% от резултатите от тестовете са фалшиво положителни? Трябва да се спре порочната практика на арестите на водачите, за които тест е установил, че е употребил наркотици". След публикацията й във фейсбук за унижението на жена, задържана от полицията, озаглавена "Стига полицейщина! Вие сте тук, за да служите на гражданите, а не те на вас!", министърът на вътрешните работи Даниел Митов й отговори. "Вече съм разпоредил да бъде извършен преглед на полицейската практика за задържане в рамките на 24 часа на лицата, които са дали положителни резултати при тестове за наркотични вещества или техните аналози."

Митов й отговори още: "Причината за това разпореждане са множество сигнали от граждани относно сериозен брой на т. нар. „фалшиво положителни резултати" от тестовете, в които след анализ на кръвните проби не се установява наличие на наркотични вещества, а на различни медикаменти, разрешени от закона. Личното ми мнение е, че след съгласие или изявено желание на гражданите да дават и кръвни проби за извършване на съответното тестване за наркотични вещества или техните аналози не е необходимо да се прилага полицейската мярка за задържане в рамките на 24 часа",

Той уточнява още, че трябва да се има предвид, че лицето, употребило алкохол с концентрация в кръвта над 1,2 на хиляда или наркотични вещества, установени с техническо средство, следва да бъде съпроводено от полицейски служител до мястото за извършване на установяване с доказателствен анализатор или на медицинско изследване и вземане на биологични проби за химическо лабораторно изследване. Там лицето съответно дава или отказва да даде проба за лабораторно изследване. Нормата е императивна и не зависи от волята на лицето. Самият факт на принудителното му съпровождане, ограничава правото му на свободно придвижване и задържането му по смисъла на чл. 72 от Закона за МВР е единствената релевантна мярка. В този смисъл, за успешното разрешаване на този казус и за прилагането на различни варианти за вземане на отношение от полицейските служители е необходимо да се произнесат и компетентните дирекции в МВР, смята той.

По Nova адвокат Силвия Петкова коментира, че според закона при данни за извършено престъпление полицията може да задържи някого. "Смисълът на това е да се преустанови извършването или да се отнеме възможността да се извърши ново. Европейската конвенция за защита на правата на човека, както и практиката на съда в Страсбург казват, че задържането трябва да е пропорционално и необходимо. А това е така, ако липсва каквато и да е друга, по-лека мярка, например отнемане на книжката. Ако тя е налице, дори да е бил дрогиран, щом му е отнета правоспобността и са му свалени номерата, той няма как да извърши престъпление. Относно унизителното отношение при арест - съдът не го отчита, защото в повечето случаи не можем да го докажем, полицаите винаги отричат. Остава тяхната дума срещу тази на задържания. Задържане до 24 часа е преустановителна и превантивна мярка", обясни Петкова.

Антоанета Борисова е шофьор на автомобила, ударен от кола с 11 мигранти, опитвала да избяга от полицията. Екшънът се разигра в София през септември 2024 г. След катастрофата Борисова е арестувана.

"Бог ме спаси, оцелях по чудо. Три часа след инцидента, след всички травми и наранявания, исках само да се прибера вкъщи, да си легна и да приключи кошмара. Но всичко започна отначало - тестове за алкохол и наркотици, а заради хапче за глава (Ацефеин), изпито часове по-рано показа позитивен резултат. Три часа седях 16 часа на една пейка с човека, който едва не ме уби. Не ми даваха да ставам от стола, дадоха ми само вода и кроасан. Чаках прокурорско разпореждане да ме освободят. Обискираха ме, но не са ме събличали", разказа жената.