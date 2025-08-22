ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Оперираха 18-годишната, пострадала при катастрофат...

Прекъсване в електрозахранването временно спря валидирането на карти в градския транспорт в Русе

Автобус СНИМКА: Pixabay

В резултат на прекъсване на електрозахранването в Западна промишлена зона в полунощ сървърите на „Общински транспорт Русе" са изключени. Поради това в момента не функционират валидаторите в превозните средства на градския транспорт, както и билетният център, съобщават от пресцентъра на Община Русе.

До пълното възстановяване на електрозахранването и нормалната работа на системата пътниците няма да могат да валидират картите си. Водачите са уведомени и следва при качване пътниците да показват своите карти за пътуване.

Екипи на дружеството и на електроразпределителното предприятие работят за бързото отстраняване на проблема и възстановяване на услугите.

