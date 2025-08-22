ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Оперираха 18-годишната, пострадала при катастрофат...

Времето София 24° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21153803 www.24chasa.bg

Пожар гори в склад за обувки в пловдивския район "Южен" (Снимки, обновена)

24 часа Пловдив онлайн

1820
Пожар е избухнал в склад за обувки в Пловдив. Снимки: Пожарна Пловдив

 Пожарът, избухнал в склад за обувки в пловдивския квартал "Кючук Париж", е локализиран, съобщиха от Пожарната в града.
Огънят е унищожил част от стоката вътре. 7 екипа на службата са се борили с потушаването на пламъците. Засегната площ е около 300 кв.м, а спасената е над 1100 кв.м.
Пожар избухна днес по-рано. Oчевидци твърдяха, че районът е силно задимен, а черният дим се вижда от километри. На място имаше автомеханична стълба, с която огнеборците си помагаха, за да режат стените на склада.
Към момента няма данни за пострадали хора, предстои да се установи причината за пламъците.
Работата на огнеборците продължава до доугасяне на тлеещи панели в самата конструкция.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Пожар е избухнал в склад за обувки в Пловдив. Снимки: Пожарна Пловдив
На място има 6 екипа на пожарната.
Огнеборците режат стените на склада.
Пожар е избухнал в склад за обувки в Пловдив. Снимки: Пожарна Пловдив
На място има 6 екипа на пожарната.
Огнеборците режат стените на склада.
Пожар е избухнал в склад за обувки в Пловдив. Снимки: Пожарна Пловдив
На място има 6 екипа на пожарната.
Огнеборците режат стените на склада.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)