Пожар гори в склад за обувки в пловдивския район "Южен" (Снимки, обновена)

Пожарът, избухнал в склад за обувки в пловдивския квартал "Кючук Париж", е локализиран, съобщиха от Пожарната в града.

Огънят е унищожил част от стоката вътре. 7 екипа на службата са се борили с потушаването на пламъците. Засегната площ е около 300 кв.м, а спасената е над 1100 кв.м.

Пожар избухна днес по-рано. Oчевидци твърдяха, че районът е силно задимен, а черният дим се вижда от километри. На място имаше автомеханична стълба, с която огнеборците си помагаха, за да режат стените на склада.

Към момента няма данни за пострадали хора, предстои да се установи причината за пламъците.

Работата на огнеборците продължава до доугасяне на тлеещи панели в самата конструкция.