Земя по 47 ст. на квадратен метър в Дупница усъмни Сметната палата

Общинската земя в Дупница „поскъпна" – от 0,035 лв. на 0,47 лв. за квадратен метър, съобщават от пресцентъра на Сметната палата.

Такава стойност е записана в счетоводните документи на Дупница, установява Сметната палата при одит на Годишния финансов отчет (ГФО) на общината за 2024 г., който бе приет на заседание на одитната институция на 20 август 2025 г. За сравнение, през 2022 г. квадратният метър е струвал 3,5 стотинки.

От доклада става ясно, че към 31 декември 2024 г. новопридобитите безвъзмездно от общината имоти (земи) са 91 броя с обща площ от 1,4 млн. кв. км (1395 дка). Те са записани в активите на общината по данъчната им оценка - на обща стойност от 654 693 лв., което прави средно по 0,47 лв. на кв. м.

Данъчната оценка може да се използва при първоначалното признаване на активите, но само доколкото се явява надежден индикатор за т. нар. „справедлива стойност" на съответния имот. В противен случай тя не би следвало да се взема предвид, а да се определи „справедлива стойност", базирана на пазарни критерии, каквито са нормативните изисквания на министерството на финансите.

Важно уточнение е, че според Закона за общинската собственост, общинските имоти не могат да се продават на цена, по-ниска от данъчната оценка. Но когато тя е твърде ниска, това би могло да се използва като предпоставка за изкупуване на безценица.

В Община Дупница от няколко години е практика новопридобити безвъзмездно земи да се заприходяват по данъчна оценка, която е значително по-ниска от справедливата им стойност.

При извършените от Сметната палата одити на ГФО за 2021, 2022 и 2023 г. е установено, че на заповед на кмета от 15 април 2021 г. гласи: „Актуваните имоти, общинска собственост, при първоначално придобиване да се заприходят по данъчна оценка, която е максимално близка до справедливата стойност". На одитния екип не е предоставена информация за извършен от общината анализ доколко данъчната оценка на активите се явява надежден индикатор за определяне на тяхната справедлива стойност.

През 2021 г. общината е придобила нови 155 броя имоти с обща площ близо 1 600 дка, които са признати по данъчната оценка за близо 419 хил. лв. общо, или по 0,26 лв. на квадратен метър.

През 2022 г., новопридобитите имоти са 105 броя, общата им площ е към 895 хил. кв. м., а данъчната оценка - 31 422 лв., което прави по 0,035 лв. на кв. м.

През 2023 г. общината е придобила 80 броя имоти с обща площ 496 000 кв. м., които са записани в активите за 88 332 лв. (0,18 лв. на кв. м.).

По време на финансовите одити на ГФО за 2021 г., 2022 г. и 2023 г. одитният екип е анализирал сделки с общинска земя, реализирани в периода от 2021-2023 г. на стойности, които се различават от данъчните оценки на имотите. Например, нива от близо 56 декара в село Самораново е продадена за над 103 хил. лева, което прави 1,56 лв. за кв. м, а придобити от общината 68 дка ливади в село Крайници са осчетоводени по данъчна оценка на стойност 2 919 лв., или по 0,04 лв. за кв. м.

Описаната практика за осчетоводяване по данъчна оценка е в нарушение на принципа за добро управление. Одитният екип е на мнение, че установените неправилни отчитания се отразяват в достоверността на информацията от финансовите отчети на общината. Така ръководството й не разполага с актуална информация за имущественото състояние на община Дупница, е заключението на Сметната палата.

Но още при обсъждането на установените по време на финансовия одит на ГФО за 2022 г. факти и обстоятелства с ръководството на одитираната организация, от общината са дали становище, че няма да извършат корекции. Сред посочените мотиви са, че определянето на справедлива стойност на дълготрайните материални активи (ДМА) не е възможно да се извършва от служители на общината, защото нямат знания и квалификация на оценители; в министерството на финансите няма разработени методики и конкретни указания относно точното прилагане на счетоводните стандарти при определяне на справедливата стойност на ДМА без да бъдат ползвани услугите на лицензирани оценители и т. н. В становище на общината от 2023 г. се казва, че „съществуващата информация в публичното и интернет пространството не е достатъчно достоверен и надежден източник за пазарните цени на имотите в съответния регион".

Неправилните отчитания не са коригирани и към 31 декември 2024 г., въпреки че е получено становище от министерството на финансите по повод запитване от Община Дупница.

Сред нарушенията, установени при одита на ГФО на Дупница за 2023 г., са липсващи документи. В салдото на счетоводна сметка 2071 "Незавършено строителство, производство и основен ремонт" са включени капитализирани разходи за 631 340 лв., които са отчетени като извършени за завод за отпадъци, пречиствателни станции и др. Но на одиторите е представено становище, че в общината не са налични документи за сключени договори с изпълнители, както и извлечения от счетоводните регистри за достигнатия етап на строителство. Към 31 декември 2024 г. не са предприети действия за коригиране на нарушенията. Поради тази причина със свое решение Сметната палата изпраща извлечения от доклада за ГФО за 2024 г. на Община Дупница на Агенцията за държавна финансова инспекция. За случаи на несъобразяване със законите и другите нормативни разпоредби е сезирано и министерството на финансите.

Оценката, която дава Сметната палата за ГФО на Община Дупница за 2024 г., е „квалифицирано мнение", което означава, че са открити съществени неточности спрямо приложимата обща рамка за финансово отчитане.

Дупница не е единствената община, в която новопридобитите имоти се записват по данъчна оценка вместо по справедлива стойност, основана на пазарни критерии. Сметната палата е установила подобна практика при одитите на годишните финансови отчети за 2024 г. и на други общини.

Сред тях е Кочериново - 129 имота от общо 593 декара са осчетоводени в баланса на общината по данъчна оценка от 0,06 лв. на кв. м.

В Сапарева баня новопридобити имоти през 2024 г. са заведени по 2,27 лева.

В Карнобат такива активи дори са записани на двойно по-ниска стойност от данъчната оценка – по 2,24 лв. на кв. м. при данъчна оценка от 4,63 лв. на кв. м.