Среднощен екшън във Варна: издирван с червена бюлетина катастрофира с тротинетка, избяга след прегледа в шокова зала

Вчера, половин час след полунощ, на ключов варненски булевард, в района на кк Св. Св. Константин и Елена, 39-годишен варненец е самокатастрофирал с електрическа тротинетка.

Веднага е бил отведен в болница от екип на Спешна помощ, където е диагностициран с множество наранявания, в общо тежко състояние – с опасност за живота и отведен в шокова зала, съобщават от пресцентъра на полицията в морския град.

Малко по-късно, обаче, служителите на реда установяват, че мъжът е с влязла в сила присъда и обявен за издирване с Червена бюлетина.

Той успял да избяга от болницата, веднага след прегледа.

Към момента е намерен и под полицейска охрана в лечебното заведение.