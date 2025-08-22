Оперираха 18-годишната, пострадала при катастрофата с летящия Виктор

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Екипът на чл.-кор. проф. д-р Николай Габровски, д.м.н. оперира 18-годишна жена, която пострада тежко в катастрофата между лек автомобил и автобус на градския транспорт. Това съобщиха от пресцентъра на столичната болница "Пирогов".

Операциите, които извършиха пироговските неврохирурзи, са част от поредица сложни оперативни интервенции, през които трябва да премине пациентката.

Към момента младата жена е настанена в неврореанимацията на университетската болница "Пирогов" на апартна вентилация. Екипът на д-р Валерий Плачков осъществява 24-часово активно мониториране и реанимационни мероприятия.

18-годишното момиче пострада при катастрофата, причинена от Виктор Илиев в София. В ранните часове в петък 21-годишният Виктор се вряза с колата си в автобус на градския транспорт в София на кръстовището на бул. "Възкресение" и бул. "Константин Величков". При инцидента загина лекар от Сирия, а шестима бяха ранени. В неделя Софийският градски съд остави Виктор в ареста.