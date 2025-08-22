Разкриха кражба на електрически материали за 100 000 лева в Сливен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Полицията разкриха кражба на електрически материали за близо 100 000 лв. в Сливен.

Кражбата е извършена от база към фирма в индустриалната зона на града.

В края на миналата седмица е подаден сигнал за откраднати на кабели от ел. табла, контактори, ел. двигатели и други ел. материали, като заявената щета е за около 95 000 лева.

Извършителите са задържани - те са петима криминално проявен мъже - на възраст от 26 до 42 години от Сливен.

Доброволно са предали част от откраднатите вещи, съобщават от полицията.