Откриха момчето, което избяга от майка си във Варна

16-годишният младеж, който беше обявен за издирване, е намерен. След публикации в медиите, варненец го видял в двора на училище в кв. "Аспарухово" и се обадил в полицията.

Непълнолетният избягал от семейството си заради трудните отношения с родителите си, които често били неадекватни и употребявали алкохол, научи "24 часа". Преди четири дни той слязъл от колата на майка си и изчезнал.

В крайна сметка осъзнало грешката си и се прибрало у дома.

ОДМВР Варна благодари на медиите, които публикуваха съобщението за изчезналото непълнолетно момче.