Искат арест за мъжа, опитал да подпали жена и врязал се в детска площадка

На 22 август Софийска районна прокуратура внесе в Софийски районен съд искане за определяне на мярка „задържане под стража" спрямо 55-годишния мъж, врязал се в детска площадка и заканил се да убие жена. Това съобщиха от пресцентъра на Софийска районна прокуратура.

Той е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 20 август около 22:00 ч. в ж.к. „Христо Смирненски" в гр. София, се заканил с убийство на жена, като я полял с неустановена течност, след което й казал: „Ей сега ще те запаля" и извадил запалка.

Жената избягала, а обвиняемият тръгнал след нея с товарен автомобил. Докато шофирал ударил 3 паркирали коли и детска площадка.

Пристигналите на място полицаи му направили тест с дрегер, който отчел, че е шофирал с 2,72 промила алкохол в кръвта. Мъжът дал и кръвна проба, която показала, че е управлявал автомобила с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 2,38 на хиляда.

По случая се води досъдебно производство. Мъжът беше задържан за срок до 72 часа. Разследването по случая продължава.