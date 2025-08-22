82-годишният от Лесидрен, който влачил с джип куче, казал, че му няма нищо

Очевидец разказа за поредния случай на насилие над животно в Лесидрен. За жестокостта бе задържан 82-годишен мъж, който е влачил куче с джипа си.

Четириногото се лекува във ветеринарна клиника в Плевен.

„Идвахме от Ловеч, когато спряхме и слязохме от колата. Тогава видяхме, че срещу нас се движи джип, който влачи нещо. В началото помислих, че е закачил чувал, после видях, че е куче, което се влачеше по корем", разказа пред NOVA Селин Тихомиров

"Не караше бавно, тичах срещу него, отворих му вратата и казах да спре. Не ме отрази и мълчеше. Успях да го спра до една ограда. Гледката беше потресаваща. Кучето беше вързано със синджир за врата. Мъжът каза, че на животното му няма нищо и поиска да продължи по пътя си. Отвързах кучето и го взех", допълни свидетелят на ужасяващата гледка.