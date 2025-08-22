Кандидатката за Антикорупционната комисия Мария Даскалова била втрещена от дисциплината там, инспекторите не можели да се защитят

Четиримата кандидати за Комисията за противодействие на корупцията представят пред Номинационната комисия своите концепции и визия за КПК. Кандидатите са адвокат Аделина Натина, издигната от неправителствена организация, и номинираните от мнозинството адвокат Мария Даскалова и настоящите шефове на отдела за противодействие на корупцията Стоян Петков и Петър Коев. Те са изклушвани по азбучен ред на фамилните имена. Максималният брой точки е 30.

Последната дума обаче ще имат депутатите, които могат и да не се съобразят с Номинационната комисия. Междувременно в парламента има и внесен законопроект от "ДПС - Ново начало" за закриване на КПК, който ще се гледа след ваканцията на Народното събрание.

Първо думата беше дадена на Мария Даскалова. Нейното изслушване продължи около час и половина. Тя представи концепцията си и отговаряше на въпроси.

"Твърде ангажирана съм към това, което поех да извърша в Комисията за противодействие на корупцията, която в момента не се ползва с добър имидж", обяви Мария Даскалова. Тя щяла да повишава доверието на обществото в КПК на първо място със засилване на взаимодействието между всички антикорупционни органи, да обменят информация онлайн, в деня, когато я получат.

На следващо място трябвало да има технологични подобрения, свързани с проверките на декларациите. Кандидатката смята, че КПК не е имала адекватно поведение при скандала с варненския кмет по отношение на това, което улицата говорила, защото разследващите инспектори нямали право да се защитят. Ако имало реакция на обществото, прокурорът, следователите, инспекторите трябвало да имат възможност да се защитят.

Трябвало "да се подхване от ръката на човек, който не бил толкова втрещен от дисциплината, която цари там". Даскалова се явявала четири пъти пред комисията. Останала с впечатление, че хората там били тъжни и притеснени. По нейно мнение комисията трябвало да бъде отворена, да се залегне на превенцията. Стегнацията и вътрешните правила притеснявали хората, които работят в нея.

Според Даскалова трябвало да се направи прием на гражданите в КПК и да се даде широка гласност за работата на комисията, която била непозната.

5-годишният стаж на разследващите инспектори бил твърде недостатъчен. "За 5 г. стаж при тези тежки престъпления е невъзможно да се напредне", смята кандидатката. Оперативното издирване също било нова дейност за КПК и там 5-годишният стаж бил недостатъчен.

"Комисията с този състав и с тези правомощия предпоставя делата да се бавят", смята Даскалова. Тя обърна внимание, че делата може да са 80-100 тома, а деловодителките казвали, че "този рафт с 80 тома никой не го е пипал".

В регистрите на комисията имало десетки документи, които не можели да бъдат обработени. Имало декларации от 2022 г., които още не били обработени. За това трябвало да се въведат нови методологии, да се действа бързо, ритмично, а не да се "чака месец или дата, на която да се посети даден инспекторат".

На въпроса на БИПИ дали КПК трябва да проверява санкционираните по закона "Магнитски" български граждани, тя обясни, че САЩ не е дала никакви доказателства на какво основание ги е санкционирала и за това било излишно да се работи. Можели да се проверява, ако постъпят нови данни.

На въпроса дали е използвала изкуствен интелект, тя обясни, че така е преформолирала текста и изкуственият интерект го е преструктурирал. Тя го попитала и за разследването и ИИ и казал, че такова разследване, каквото се вменява на КПК, има в Хърватия и България.

Самата Даскалова не била виждала да се подкупва, виждала хора да си шушукат, да си подават листчета. Но КПК трябвало да помислят къде са звената, в които се корени корупцията. Например в обществените поръчки, повечето от кметовете били в конфликт на интереси - сват, кум.

Според нея трябва да има и промени в НК и НПК, защото в момента се водели дела "на хаос".

Съдия Калин Калпакчиев от Номинационната комисия я попита какви трябва да се разбиранията на КПК за неотложност. Даскалова се върна към казуса с варненския кмет срещу когото действията бяха проведени в ситуация на неотложност, а сигналът е от осем месеца. "Трябва да се подходи по обрано, а не хора, които идват от едно съвещание и са надъхани, да си го изливат на хората, които са задържани, особено пред деца", смята Даскалова.

Тя се върна и преди 30 години, когато работела на държавна работа. Тогава полицаите влизали в изрядна дейност, едно копче не им липсвало. Веднъж през 80-те години на миналия век искали да й сложат скоба на колата, а то нямало такива забрани. И тя със своя авторитет отишла и надделяла как така ще й слагат скоба на колата.

"Ще ме затрудни тази команда, защото не съм такъв командващ, макар че съм дева", каза тя. Според нея медиите трябвало да поискат достъп до информация от комисията.