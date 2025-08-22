Обвиниха 16-годишен в убийство, забил се в дърво с кола, загинали двама

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Окръжна прокуратура – Враца внесе в съда обвинителен акт срещу 16-годишен младеж по дело за катастрофа, при която загинаха двама души, други двама са пострадали.

Вечерта на 15 юни момчето било в дома на чичо си в с. Бутан, община Козлодуй, заедно с приятелска компания.

Към полунощ обвиняемият предложил на групата да се повозят с лекия автомобил на дядо му, въпреки че не притежавал шофьорска книжка.

16-годишният заел мястото на водача, единият от приятелите му седнал на предната седалка до него, а останалите петима – на задната. Никой от возещите се в колата, включително и водачът, не били с поставени предпазни колани.

Компанията се возела из селото, минала покрай старата тухларна фабрика, гробищния парк, а от там продължила към асфалтовата база.

Времето било лошо, валял дъжд, пътната настилка била мокра. Обвиняемият управлявал с включени фарове и с висока скорост на движение – 102 км/ч.

На пътя извън селото превозното средство се завъртяло странично и се забило в крайпътно дърво, след което автомобилът спрял.

Двама от пътуващите в него успели да излязат през прозорците и да подадат сигнал на телефон 112.

Пристигнали служители на РУ на МВР гр. Козлодуй и медицински екипи. Четирима от пътниците били в безпомощно състояние и извадени с помощта на служители от пожарна служба.

На място била констатирана смъртта на две момчета - на 12 и 15 години.

Според заключенията на съдебномедицинските експертизи, причината за фаталния изход са съчетани травми с острите масивни кръвозагуби, довели до състояния несъвместими с живота.

Останалите от возещите се в управлявания от 16-годишното момче автомобил лица получили различни наранявания.

От изготвената автотехническа експертиза е видно, че причината за произшествието е свързана с действията на водача с органите за управление на МПС. Той се е движел със скорост по-висока от максимално разрешената за съответния пътен участък и не съотносима за движение в зоната на видимост на съответните светлини на фарове в тъмната част на денонощието.

Предстои делото да продължи в съда.