Арестуваха 25-годишен моторист от Батак след гонка с полицията в Пловдив, отказал тест за наркотици

24 часа Пловдив онлайн

844
Полиция СНИМКА: Pixabay

Униформените подали звуков и светлинен сигнал, след като го засекли да кара без регистрационна табела

25-годишен моторист от Батак осъмна в ареста след гонка с полицията в Пловдив. След като бил хванат, той е отказал да бъде тестван за употреба на наркотични вещества, както и да даде кръв за медицинско изследване, съобщиха от МВР.

Около 3,30 ч. вчера автопатрул на Четвърто районно управление засякъл мъж да управлява мотоциклет без регистрационна табела по бул. "Цар Борис III Обединител". Пренебрегвайки подадения звуков и светлинен сигнал от униформените, водачът продължил по пътя си и се наложило да бъде последван.

Мотористът от Батак бил спрян принудително. Тестът с дрегер отчел отрицателен резултат. По случая е започнато бързо производство.

