Задържан е 18-годишен с наркотици

При полицейски действия, снощи около 23 часа, в центъра на столицата са спрени двама младежи за проверка. Единият не е представил документ за самоличност, а другият се е легитимирал, но е съобщил, че носи в себе си бяло кристалообразно вещество, което ще предаде с протокол за доброволно предаване. На основание чл. 72, ал.1, т. 1 от ЗМВР, в във връзка с чл. 354 а от НК, младежът е задържан и отведен в 05 РУ – СДВР, където работата по случая продължава от столичните криминалисти.

Вторият младеж също е задържан и отведен в районното за изясняване на самоличността. Установен е като 18-годишен от София. На него е съставен акт за установено административно нарушение по чл. 29 от Закона за българските документи за самоличност (неносене на лична карта).