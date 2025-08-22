ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Възстановено е движението при 26-и км на АМ "Траки...

Задържан е 18-годишен с наркотици

Полиция СНИМКА: 24 часа

При полицейски действия, снощи около 23 часа, в центъра на столицата са спрени двама младежи за проверка. Единият не е представил документ за самоличност, а другият се е легитимирал, но е съобщил, че носи в себе си бяло кристалообразно вещество, което ще предаде с протокол за доброволно предаване. На основание чл. 72, ал.1, т. 1 от ЗМВР, в във връзка с чл. 354 а от НК, младежът е задържан и отведен в 05 РУ – СДВР, където работата по случая продължава от столичните криминалисти.

Вторият младеж също е задържан и отведен в районното за изясняване на самоличността. Установен е като 18-годишен от София. На него е съставен акт за установено административно нарушение по чл. 29 от Закона за българските документи за самоличност (неносене на лична карта).

Полиция СНИМКА: 24 часа

