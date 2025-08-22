ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вашингтон бе домакин на събитие за културен обмен ...

Пазарджиклия нападна мъж на Централна гара - Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

Централна гара-Пловдив Снимка: Архив

Криминално проявен 35-годишен пазарджиклия е нападнал по-възрастен от него мъж и му е нанесъл телесна повреда по хулигански подбуди, съобщават от пловдивската полиция. Сигналът за грубо нарушение на обществения ред на територията на Централна гара в Пловдив е подаден вчера по обяд и на мястото е изпратен екип на Второ РУ.  Извършителят е задържан за срок до 24 часа, срещу него се води бързо производство.

