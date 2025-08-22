ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вашингтон бе домакин на събитие за културен обмен ...

Задържани са двама младежи с наркотици в Ботевград

Белезници Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Двама младежи – на 18 и 23 години, са задържани с наркотици в Ботевград. При проверка от служители на Зоналното жандармерийско управление в София, вчера, около 15.30 ч. в гр. Ботевград са били спрени двама младежи.

В хода й те са заявили, че носят в себе общо шест топчета със суха растителна маса, които ще предадат с протокол за доброволно предаване. На основание чл.72, ал.1, т.1 от ЗМВР, в във връзка с чл. 354а от НК двамата са задържани и отведени в РУ – Ботевград.

Работата по случая продължава, като действията са поети от служителите от Ботевград.

