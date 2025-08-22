ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Жандармеристи хванаха 503 нарушения на пътя за седмица

Общо 503 нарушения на Закона за движението по пътищата са констатирани от патрулите на Дирекция „Жандармерия" за времето от 16 до 22 август . Два са установените случаи на управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол. В единият водач е установен да управлява с концентрация на алкохол в издишания въздух от над 1,2 на 1000, а в другия уредът е отчел под 1,2. Констатиран е и един случай на шофиране след употреба на наркотични вещества.

Без свидетелство за управление на моторно превозно средство (СУМПС, шофьорска книжка) са установени да управляват 4 водачи. Без преминат годишен технически преглед или сключена задължителна застраховка Гражданска отговорност са били установени да управляват 89, констатирани са и още 108 по-дребни нарушения на ЗДвП. За всички установени нарушения е взето отношение и виновните са санкционирани по съответния ред. От патрулите на ДЖ са връчени по време на проверките и 302 електронни фиша и наказателни документи.

Законът за движението по пътищата дава право на служителите на Дирекция „Жандармерия" да извършват спирания и проверки на пътя. Патрулите на дирекцията работят основно в отдалечените и малките населени места, както и по автомагистралите. В рамките на днешния петъчен ден и в неделя, когато се очаква по-интензивно движение по основните направления, екипи на ДЖ ще бъдат разположени по магистралите Хемус и Тракия.

