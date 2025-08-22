Николай Нанков: Безводието е поредната криза, която ГЕРБ не е създала, но ще разреши

За да започне разрешаването на проблемите, те първо трябва да бъдат назовавани с истинските им имена. Не да се прехвърлят между институциите за политическа употреба. Това заяви експертът по регионално развитие Николай Нанков в публикация в социалните мрежи относно проблемът с безводието.

"На гражданите им е омръзнало да слушат общи приказки и оправдания. Те искат действия. Резултатни действия. И както винаги през годините, сега отново ГЕРБ, с лидерството на Бойко Борисов, ще посочи най-добрите управленски решения за преодоляване на безводието. И ще обедини всички отговорни политици в бързото им изпълнение", допълни още той.

"Тази криза не е създадена от ГЕРБ, но тя е поредната, която ГЕРБ ще разреши. През последните пет години беше изгубено безценно време, беше спряно изпълнението на важни проекти - като например за подмяна на водопровода от Черни Осъм през Ловеч и за Плевен. Това ще бъде изпълнено в средносрочен план и ще подпомогне преодоляване на проблемите с водоснабдяването в двата областни центъра", коментира Нанков.

"Но първо и най-важно е да бъде подменена проблемната ВиК мрежа в Плевен. И тук критики търпи местната власт, която от 10 години не намира за нужно да го реализира - защото ВиК мрежата е общинска собственост. А тази в Плевен е с огромни водозагуби и това го доказват подадените количества вода и колко от тях достигат до чешмите на жителите. По финансираната през бюджета общинска програма Плевен има проекти за 50 млн.лв., но водните не са приоритет - това категорично трябва да се промени. Защото когато имаш такава криза и гражданите страдат от безводие, не може да искаш от държавата приоритетно да финансира приют за бездомни животни, улички, алейки и тем подобни", заяви политикът.

"В дългосрочен план аз лично не съм оптимист за бъдещето на язовир "Черни Осъм" - защото познавам нагласите на местната общност, а и би отнело повече от 10 години неговото изграждане. Има други идеи и проекти, които са в напреднал етап и ще помогнат на града - ще чуем експертите. Затова и ще предложим на пленарната зала решение, което приехме вчера на комисията по околната среда и водите, да бъде създаден Национален борд по водите към премиера. ГЕРБ отдавна предлага обособяването на единен орган - предложението бе залегнало и в предизборните ни програми", посочи още Нанков.

"Предлагаме на парламента също така проектите за питейни води в общинската инвестиционна програма да станат приоритетни. Отделно финансиране ще бъде осигурено и от Българската банка за развитие. Ще се търсят решения и за напояването на земеделските култури. Темата ще влезе в пленарна зала още в първите дни на новата сесия. Благодаря на колегите от БСП, ИТН и ДПС-Ново начало за работата по изготвянето и приемането на проекторешението. Както и друг път съм отбелязвал, проблемът с безводието няма цвят, от него страдат избиратели на всички партии. Затова за решаването му са нужни обединени усилия и здрав разум", завърши политикът.