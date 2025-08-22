Двама се скараха за отнето предимство в Шумен, проверката отчете наркотици в кръвта

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двама шофьори се скарали за отнето предимство на бул. „Симеон Велики" в Шумен, а полицейската проверка установила наркотици в кръвта и те били арестувани, съобщават от пресцентъра на МВР.

При скандала вчера около 15 ч. 59-годишен мъж ударил с ръка страничното огледало на лек автомобил „Тойота", управляван от 48-годишен мъж.

Образувано е досъдебно производство. Двамата са изпробвани с техническо средство за употреба наркотици, като при 59-годишния са отчетени опиати, а при 48-годишния амфетамин.

Взети са им кръвни проби за химичен анализ.

Задържани са за срок до 24 часа.