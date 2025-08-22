Прокуратурата проверява бившия екарисаж в Пловдив за изоставени мъртви животни

Срокът за приключване на проверката е едноседмичен

Районната прокуратура в Пловдив разпореди проверка след публикации в медиите за замърсяване на околната среда от изоставени мъртви животни в района на бившия екарисаж в града.

Дадени са указания и е възложено на органите на Българската агенция по безопасност на храните в Пловдив да извършат всички необходими изследвания на мястото, за да се установи дали има риск за живота и здравето на хората. Те трябва да изготвят доклад и той да бъде предоставен на наблюдаващия прокурор.

Срокът за приключване на проверката е едноседмичен, казват от държавното обвинение.

Както "24 часа" вече писа, според агенцията по безопасност на храните изтеклите снимки в медиите са стари и не са актуални към момента. На място денонощно присъстват екипи на агенцията, оборудвани с мобилна дезинфекционна инсталация. Те извършват постоянна дезинфекция на всички влизащи и излизащи превозни средства и на оторизирани лица с биоцид.